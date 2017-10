Escándalo sexual en la tele francesa

El tsunami que ha provocado en Hollywood la avalancha de denuncias contra el productor Harvey Weinstein por acoso sexual ya traspasa fronteras y acaba de llegar a Francia: la cadena privada M6 ha suspendido el estreno del conocido concurso 'Got talent' ante las denuncias de acoso sexual contra uno de los miembros del jurado del 'show', el productor canadiense Gilbert Rozon.

Presidente del grupo 'Just for Laughs', y creador del célebre festival del mismo nombre que se celebra en Montreal, Rozon es una auténtica celebridad en Quebec, y es muy popular también en Francia por ser uno de los miembros del jurado de 'Got talent', concurso al que ya ha renunciado tras hacerse aparecer en la prensa y radios francesas testimonios de hasta nueve mujeres que le acusan directamente de abusos sexuales.

"Impactado por estas acusaciones, ahora deseo dedicar mi tiempo a reflexionar sobre ello, y, a todos aquellos a los que he ofendido, decir que lo siento mucho", ha escrito en su página de Facebook el conocido magnate del 'showbusiness' de Quebec.

Tras hacerse públicas estas acusaciones, y ante el gran escándalo que han provocado en Francia, la cadena M6 decidió suspender la 12ª temporada del programa 'La France a un incroyable talent', versión francesa del clásico 'talent show' conocido como 'Got talent' (del que ya se habían grabado cinco programas), y del que Gilbert Rozon era una de sus grandes estrellas.

"Debido a las informaciones acerca de Gilbert Rozon, miembro del jurado de 'Francia tiene un increíble talento', y sin prejuzgar la veracidad de las mismas, M6, muy atenta a respetar los valores fundamentales en sus programas, decidió suspender la difusión en acuerdo con la productora Fremantle Media France", señaló el canal en un comunicado.

Testimonios directos

Los testimonios de las nueve mujeres que detallan sus encuentros con Gilbert Rozon revelan una terrible imagen de este productor de 62 años, al que acusan de ataques físicos, verbales e incluso de violación. "Me acosó durante varios meses", explica Anne-Marie Charette en el diario francés 'Le Devoir', y confiesa que tuvo que escaparse literalmente de una habitación de hotel en la que le había citado Rozon. "Me sentí muy pequeña, ante un hombre tan poderoso como él -relata-. Tuve la fuerza suficiente para rechazarlo, pero no para denunciarlo a la policía".

"Nunca pensé en denunciarlo. Sabía que había sufrido una violación, pero me preguntaba si era yo la que había hecho algo mal", ha confesado la realizadora Lyne Charlebois, quien ahora ha denunciado haber sido violada, hace más de 30 años, por Rozon.

Una de las presuntas víctimas del productor, la empresaria Geneviève Allard, sí presentó una denuncia ante la policía el pasado mes de diciembre, por actos que se remontan al verano pasado, cuando conoció a Gilbert Rozon en el programa de televisión 'Les dragons'.

Consternación

Todas estas acusaciones han provocado un gran impacto en el sector cultural de Quebec, donde Gilbert Rozon era una personalidad. El productor fue el comisionado de las celebraciones del 375º aniversario de la fundación de Montreal (en 1642), y vicepresidente de la Cámara de Comercio del Metropolitan de Montreal.

La misma noche del miércoles en la que empezaron a hacerse públicas las acusaciones de abusos sexuales, el alcalde de Montreal, Denis Coderre, lanzó un tuit en el que mostraba su "consternación" y "decepción" por las "graves acusaciones de abusos sexuales contra Gilbert Rozon."

El mismo director de la policía de Montreal, Philippe Pichet, también comentó en su cuenta de Twitter que el departamento dedicado a las denuncias por agresiones sexuales "tratará todas las quejas con la máxima profesionalidad", palabras que cerró con el 'hastag' #MoiAussi.

El equivalente en inglés de este 'hastag', #MeToo, se ha convertido en las redes sociales en el grito de guerra de cientos de mujeres víctimas de abusos sexuales y que han decidido romper su silencio, tras el alud de acusaciones de acoso sexual y violaciones del otrora todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein.