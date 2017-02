Esperanza Aguirre: "¿Qué es Sex Pistols?"

Risto Mejide llevaba mucho tiempo esperando la visita de Esperanza Aguirre a su programa de Cuatro, tal y como él mismo confesó anoche al inicio de 'Chester in love', y la verdad es que la charla con la exvicepresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación y Cultura dio mucho de sí, con enfado incluido.

Y eso que la entrevista empezó de forma bastante sosegada, con un repaso a la educación que había recibido Aguirre durante su infancia, tema sobre el que versaba anoche 'Chester in love'.



EL VÍDEO DE LA DISCORDIA



Tras comentar Aguirre que durante sus primeros años de escolarización había recibido una educación británica, Risto dio paso a unos vídeos con otras personas que habían recibido también esa misma enseñanza, y en los que aparecían jóvenes borrachos en las fiestas del Saloufest y en las calles de Magaluf, así como noticias sobre escándalos en los que se habían visto involucrados miembros del Parlamento británico. De fondo, sonaba el himno británico.

La cara de la exministra fue todo un poema, reprochándole a Risto que no entendía por qué generalizaba de esa forma al hablar de los británicos y, más, poniendo su himno de fondo.

"¿Te parece mal entonces la versión que hizo Sex Pistols?", le preguntó el también jurado de 'Got talent', a lo que la exministra de Educación y Cultura respondió de forma insólita: "No sé de lo que me estás hablando, no sé lo que es Sex Pistols, pistolas de sexo parece que quieres decir".

Risto tuvo que explicarle que era la banda muy conocida a la que se consideraba precursora del punk en los años 70 y que, por cierto, también eran británicos.

Una vez recuperada la calma, Aguirre habló de su paso por la universidad, con "recordatorios" (un eufemismo de chuletas) incluidos, y de su rechazo al acoso escolar.