Famosas a puñetazo limpio

La modelo norteamericana Bella Hadid aparece con guantes de boxeo y mirada desafiante como imagen de una línea de relojes de Tag Heuer. La cantante Edurne boxea en un anuncio de chocolate en polvo. Rihanna posa con ropa como salida del ring e incluso presenta en la pasarela de París una línea de ropa inspirada en el boxeo. La moda pega duro. Y además, cada vez son más las famosas que encuentran en esta disciplina una forma de soltar adrenalina y mantener el tono muscular. Puede tratarse ser boxeo puro y duro. O 'aerobox', la versión que combina rutinas y ejercicios de boxeo y aerobic. Si se hace bien, en una hora se pueden quemar hasta mil calorías.

Una de las precursoras de esta tendencia fue la modelo brasileña Adriana Lima, de 35 años, vistos los resultados tras dar a luz a su segunda hija. Como ella, otras mujeres han encontrado en esta práctica una buena forma de tonificar partes de su cuerpo sin ensanchar los músculos.

ÁNGELES CON GUANTES

Lima no ha sido el único 'angel' de Victoria's Secret que se ha entrenado a puñetazo limpio. Otras de sus compañeras estuvieron durante semanas preparándose intensamente para el desfile celebrado en París por la marca de lencería. Vigilando la evolución de Lima (y de otras muchas) estaba el exboxeador profesional Michael Olajide, ahora reconvertido en un solicitadísimo entrenador personal de 'tops'.

También la actriz Elsa Pataky, de 40 años, presumió de haber recuperado su figura tras sus embarazos en tiempo récord. La madrileña afincada en Australia es aficionada al muay thai, conocido como boxeo tailandés, práctica que comparte con su marido, el actor Chris Hemsworth.

"QUE TIEMBLE, ROCKY"

“Que tiemble Rocky”, escribía en forma de 'hashtag' la cantante Edurne en Twitter. “Pues sí, ¡me he aficionado al boxeo! ¡Y hoy me ha sentado genial!”, añadía junto a una foto con su entrenador la joven, que ahora es miembro del jurado del programa de televisión ‘Got Talent’ y ha protagonizado un anuncio en el que aparece precisamente boxeando.

Pues sí, me he aficionado al boxeo!!! Y hoy me ha sentado genial!! #descargandoadrenalina #quetiemblerocky pic.twitter.com/4cPNnh81an