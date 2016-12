George Michael reposará junto a su madre

Después de que la familia y los amigos más próximos de George Michael han agradecido a los fans "la ola de afecto, el apoyo y las oraciones realizadas durante estos momentos tan duros", se ha sabido que el icono del pop reposará junto a su madre, seg''un su propio deseo.

El diario 'The Sun' ha asegurado que el cuerpo del cantante descansará en el cementerio de Highgate junto a su madre. Fue la estrella la que eligió la tumba de su madre, Lesley Panayiotou, exbailarina que murió de cáncer en 1997. "Mi madre murió recientemente, y en lugar de dejar que eso me detuviera, he tratado de usarlo como fuente de inspiración de alguna manera. Ella estaba increíblemente orgullosa de lo que yo hacía. Probablemente, los padres son las únicas personas que disfrutan de una carrera como la mía, más que la persona realmente", declaró el intérprete durante una entrevista realizada en mayo de 1997.

La hermana del mejor amigo de la estrella musical, Katerina Pourikou, ha expresado su alivio al enterarse de que el músico cumplirá su deseo de ser enterrado ahí. "El amor de George por su madre siempre fue muy fuerte y él siempre dijo que esperaba para reencontrarse", ha afirmado uno de sus mejores amigos.