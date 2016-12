Isabel Preysler y Vargas Llosa se casarán en el 2017

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se darán el 'sí, quiero’ en el 2017. Tras los incesantes rumores de boda, el premio Nobel ha aprovechado la celebración de la Nochebuena --que él y su novia han disfrutando en Miami, acompañados de toda la familia Preysler-- para anunciar que se casarán este año nuevo.



Han sido testigos de la noticia Enrique, Ana, Isabel, Mario Vargas Llosa, Ana Boyer, su novio Fernando Verdasco, Tamara Falcó, Julio José Iglesias, su esposa Charisse y Chabeli y su marido, anfitriones de la velada.

Ana Boyer ha sido la encargada de compartir una foto de la velada navideña en su cuenta de Instagram, donde se puede ver el árbol de Navidad de su hermana Chabeli y el marido de esta. Y como no podía ser de otra manera, estaba repleto de regalos.

PEDIDA DE MANO

El pasado octubre, Preysler contó a los medios de comunicación congregados en el evento de una prestigiosa joyería madrileña las intenciones de su nuevo amor de formalizar la relación. Vargas Llosa habría pedido matrimonio a la viuda de Miguel Boyerpara así realizar la que sería la cuarta boda de la filipina.

Ante las preguntas de una posible pedida de mano, Preysler contestó lo siguiente: "Ha habido. Fue muy bonito, una noche cenando tranquilamente".

La 'reina de corazones' confesó también que el escritor no le entregó ningún anillo de compromiso, "Somos mucho más espirituales", afirmó."No le he contestado todavía, no lo estoy haciendo por hacerme de rogar, lo estoy haciendo simplemente porque me estoy tomando mi tiempo", sentenció.

Y es que aunque el peruano ya le ha había pedido matrimonio a la 'socialité', aún no lo había anunciado oficialmente a toda la familia.