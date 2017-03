Juan Echanove deja 'Cuéntame...', contra su voluntad

El veterano actor Juan Echanove ha confirmado a través de las redes sociales que deja la serie de TVE-1 'Cuéntame cómo pasó', aunque en su mensaje señala que esta salida de la popular ficción se ha producido en contra de su voluntad, ya que él hubiera seguido interpretando el papel de Miguel Alcántara, el hermano mayor -y 'rojo'- de Antonio Alcántara (Imanol Arias).

En un mensaje en su cuenta de Instagram del pasado sábado, 25 de marzo, Echanove anuncia que es su "último día en 'Cuéntame como pasó'", nota que acompaña con un fotomontaje en la que se entrevé a su personaje tumbado en el suelo, exánime. "No me voy por decisión propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo", apunta el actor en su cuenta.

Cierra su mensaje dando las gracias "a todos los seguidores de la serie" y recordando que "la vida sigue". Efectivamente, en su caso sigue con un nuevo proyecto: es uno de los actores que aparecerá en la nueva producción de corte fantástico 'La zona', serie encabezada por Emma Suárez y Eduard Fernández y producida por la plataforma de televisión de pago Movistar+.

Aunque apareció esporádicamente en las primeras temporadas Miguel Alcántara, el personaje de Juan Echanove se hizo fijo en 'Cuéntame...' a partir del 2015. Así, tras 12 años y más de 200 episodios en la popular serie de TVE-1, el actor dejará en breve la trama en uno de los mejores momentos de audiencia de la producción. Y aunque no se ha filtrado cuándo y, sobre todo, cómo será su salida, fuentes cercanas a la productora señalan que se ha planteado un final dramático para su adiós.

Nacido en Madrid en 1961, Echanove se dio a conocer en 1986 gracias a su intervención en la película 'Tiempo de silencio', tras la que fue contratado para trabajar ese mismo año en la serie de televisión 'Turno de oficio', producción de La 2 cuya audiencia llegó a superar los 20 millones de telespectadores.

En su filmografía destacan 'Divinas palabras' (1987), por la que obtuvo el Premio Goya al mejor actor de reparto, y 'Madregilda'(1993), por cuya interpretación de Francisco Francorecibió la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián. Y en teatro también sobresalen sus trabajos en 'El verdugo' y 'El cerdo'.