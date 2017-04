Un juez para el lanzamiento de temas inéditos de Prince

Según lo anunciado el miércoles, este viernes, cuando se cumple un año de la muerte de Prince, debía salir al mercado un EP con seis canciones inéditas del artista, álbum cuyo lanzamiento ha sido parado temporalmente por un juez de Minessota (EEUU) a instancias de los herederos del autor de 'Purple rain' y de su discográfica Paisler Park. De manera que el material de 'Deliverance', título del disco, ha sido retirado de iTunes, Apple Music, Amazon Music y otras plataformas de ‘streaming’.

Detrás del frustrado lanzamiento está el productor e ingeniero de sonido Ian Boxill, que posee canciones no publicadas de Prince grabadas entre 2006 y 2008. Según la demanda, Boxill firmó un contrato por el cual todas las canciones en las que trabajó con Prince pertenecían al fallecido artista. Un contrato que, además, estipulaba que Boxill no podía usar las grabaciones y debía devolverlas a Prince, si así lo solicitaba. Los herederos del genio de Mineápolis argumentan que el productor no solo no ha devuelto los másters y las grabaciones sino que también las ha compartido con otras personas, un aspecto que en su opinión viola el contrato firmado.



SOBREDOSIS ACCIDENTAL



La noticia sobre la publicación de material inédito se produce solo unos días después de que se revelara que el músico tenía en su casa varios fármacos que no habían sido recetados a su nombre. Según los resultados finales de la autopsia que se practicó en junio del año pasado, Prince murió por una sobredosis accidental de fentanilo, un opiáceo sintético que sirve para aumentar los efectos de los analgésicos, a los que el artista era supuestamente adicto.

Las autoridades todavía desconocen cómo llegó el fentanilo a manos de Prince y, por ello, la investigación se está centrando en averiguar cómo el músico obtuvo las sustancias que causaron su muerte.