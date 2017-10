Kiko Matamoros abandona 'Sálvame'

Los rumores estaban sobrevolando el plató pero la bronca que tuvo Kiko Matamoros con Mila Ximénez debido al proceso judicial que enfrenta a la colaboradora con Makoke y a la noticia del futuro embarazo de su hija Laura Matamoros, podrían haber acelerado la decisión de dejar 'Sálvame'.

En principio, el colaborador tenía que volver al programa el lunes 2 de octubre, pero por una decisión personal, que comunicó a la productora, decidió no volver al plató de Mediaset.

"Ha sido un cúmulo de circunstancias profesionales y personales", ha explicado el propio Matamoros su marcha del programa de Tele 5, pero se barajan otras teorías.

Esta semana, 'Rumore' afirma que el exrepresentante artístico, está harto de peleas, como la que protagonizó hace unos días con Mila, pero sus compañeros apuntan a otras causas de tipo económico... Parece que Makoke habría recibido una herencia millonaria que permitiría a su marido trabajar menos.

"No sé si volveré, no lo creo. Que le vaya a todos muy bien, que me perdonen a los que haya podido molestar", ha dicho el madrileño tras su marcha de 'Sálvame'.