Lady Gaga, hospitalizada, cancela su actuación en Rock in Río

La cantante estadounidense Lady Gaga ha cancelado la actuación que tenía prevista para mañana en el Rock in Rio y será sustituida por el grupo Marron 5, según ha informado la organización del festival.

"Brasil, estoy triste porque no estoy lo suficientemente bien para ir al Rock in Rio. Haría cualquier cosa por vosotros, pero tengo que cuidar de mi cuerpo ahora. Os pido que me entendáis y prometo que estaré de vuelta y actuaré para vosotros pronto", ha escrito la estrella del pop en Twitter.

I was taken to the hospital its not simply hip pain or wear & tear from tour, I'm in severe pain. I'm in good hands w/ the very best doctors