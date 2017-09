Lady Gaga revela que sufre fibromialgia

"La enfermedad que sufro y de la que hablo en mi documental es fibromialgia". Así ha anunciado Lady Gaga la enfermedad que padece, una patología crónica que causa dolor muscular generalizado, cansancio, sueño, vómitos y problemas de memoria. En su cuenta de Twitter, la diva, de 31 años, ha añadido: "Deseo ser de ayuda para concienciar [sobre la fibromialgia] y conectar con la gente que la sufre".

Thought ice helped #Fibromyalgia. I was wrong & making it worse. Warm/Heat is better. Electric Heated Blanket, Infrared Sauna, Epsom Baths. — xoxo, Gaga (@ladygaga) 12 de septiembre de 2017

Hasta ahora la intérprete de 'Poker face', no había puesto nombre a su enfermedad de la que habla en el documental sobre su vida, 'Gaga: Five Foot Two', que se estrenará en Netflix el próximo 22 de septiembre.

Puede que este sea el motivo de su retiro temporal del mundo de la música. En la rueda de prensa que realizó esta semana en el Festival Internacional de Cine de Toronto ya dio, entre lágrimas, algunas pistas de lo que le sucedía: "Hay algo dentro de mí que cree que el dolor es un micrófono... y el dolor no me hace ningún bien a menos que lo transforme en algo que lo sea".