Lidia, de 'First dates': "A mi madre le pido menos consejos de lo que debería"

Aunque Lidia Torrent (Barcelona, 1994) había participado en los debates de 'Gran hermano' y 'Adán y Eva', nunca se había sentido atraída por los 'realities'. Sí que sintió el flechazo con 'First dates', el programa de citas de Cuatro que lleva un año dando trabajo como solícita camarera a esta estudiante de Publicidad, Márketing y Relaciones Públicas aficionada a la criminología.

-Vaya año de éxito que está viviendo.

-Hemos pasado de empezar con un poco de vértigo y, de repente, se ha convertido en un regalo que me está permitiendo vivir momentos muy mágicos a nivel profesional y personal. ¡No puedo pedir más! Para mí ha sido un año de muchísimos cambios: nuevo trabajo, nueva vida… Porque al final estoy trabajando en Madrid. Pero ha sido fácil adaptarme a todos estos cambios porque me han traído muchas cosas buenas.

-¿Cómo lleva haberse convertido en alguien popular?

-Pues es muy bonito, porque todo el mundo se acerca con una sonrisa, con buenas palabras, nos dicen que les gusta mucho el programa, que lo siguen… Desde niños pequeños de 8 años, que me los comería, a gente de todas las edades. Es un programa muy blanco, no busca un morbo más allá de lo que es una cita, en la que pasas por muchos momentos y fases y se habla de todo, hasta de lo más íntimo.

-Cuando empezó el programa estudiaba Publicidad, Márketing y Relaciones Públicas. ¿Ha dejado los libros aparcados?

-Intenté seguir la carrera desde Madrid. Me permitían hacer los exámenes aquí, pero entonces no podía grabar. Así que decidí aplazarlo. Me faltan dos años, porque antes empecé otra carrera, criminología. Pero para mí los estudios siempre han sido una prioridad y tengo claro que los acabaré. Además, me gusta lo que estoy estudiando, y es un poco como un reto propio de tener un título que te dé un poco de apoyo, porque en esto de la tele, ya se sabe, se empieza pero uno no sabe nunca dónde va a acabar.

-¿Criminología?

-Hice solo un año. Me gustó mucho, pero al final quise ser un poco más práctica, porque no me veía trabajando de ello. Es una carrera que haría por amor al arte.

-¿Nunca ha estudiado interpretación?

-Sí, cinco años, y he hecho mil y un cursos en verano… En Eòlia, Nancy Tuñón… De hecho, con 14 añitos hice una película, 'Blog', una ópera prima de Elena Trapé, donde fui compañera de Anna Castillo, que ha ganado el Goya por 'El olivo'.

-En las campanadas que dio en Mediaset la definieron como 'dispuesta y apuesta'. ¿Cómo se describiría usted?

-La verdad es que comparto esa definición. Dispuesta a comerme el mundo, si puedo, y apuesta porque me atrevo con retos nuevos.

-Había participado en el debate de 'GH 15', y estuvo cuatro días infiltrada en la casa. También salió en 'Pecadores', el 'late night' del 'Adán y Eva' de Cuatro. ¿No entraría durante más tiempo en un 'reality'?

-Es algo que nunca me he planteado. Me gusta el camino que he escogido.

-En alguna ocasión ha comentado que no iría a una cita a ciegas. ¿Ha cambiado de opinión?

-Yo lo que decía es que no iría a una cita a ciegas, porque soy muy Leo y, como tal, la incertidumbre la llevo muy mal, nos gusta tenerlo todo bajo control y en cuanto se nos escapa algo nos da un poco de pánico. Por eso lo de la cita a ciegas me daba un poco de respeto, en plan a ver qué me voy a encontrar. Me considero atrevida y aventurera para muchas cosas, pero en el tema de las citas a ciegas tiene mucho mérito venir a 'First dates' a ver qué pasa. Pero por probar, sí que tendría una. Por decir, venga va, un reto para mí misma, tírate a la piscina.

-Su madre es la exmodelo y presentadora Elsa Anka, que conoce bien el mundo artístico. ¿Le da muchos consejos?

-Le pido menos consejos de los que debería. Porque al final, es mi madre, y ¡quién va a ser más analítica o crítica que ella, que me conoce al cien por cien! Por eso me da un poco de miedo enfrentarme a su valoración. Y no porque sea dura conmigo, sino que, como me ha parido, su valoración es totalmente acertada. Es curioso, es como una tontería, pero no sé si su crítica va a ser demasiado prudente para no hacerme daño o si va a ser muy crítica y entonces me dolerá más… Así que le pido menos consejo del que debería, pero poco a poco lo voy haciendo más.

-Se ha dicho que en el equipo de 'First dates' ha surgido el amor. Concretamente, entre Matías y usted.

-Yo estoy muy feliz. Tengo el corazón contento, como dice la canción.