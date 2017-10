'Los Simpson' se ríe de 'Juego de Tronos'

Una de los grandes aciertos que ha hecho de la serie de dibujos animados 'Los Simpson' una de las ficciones más longevas y exitosas de la pequeña pantalla en todo el mundo son las constantes alusiones (con muy buen humor) que hace de personajes de la ficción, y también reales del mundo del espectáculo. Y la última parodia que más ha gustado a los fans de la ficción de Matt Groening ha sido la otra de las grandes producciones de este siglo: 'Juego de Tronos'.

Así, en capítulo con el que se ha estrenado la 29ª temporada de 'Los Simpson', que se emitió en EEUU el pasado domingo, 1 de octubre, los populares personajes amarillos de la serie de la Fox son los Serfson, una familia que habita en el reino medieval de Sprinfieldia, claramente inspirado en ficciones como 'Juego de Tronos'. En concreto, la madre de Marge se convierte en una caminante de hielo, en alusión a los temidos caminantes blancos de las últimas temporadas de la gran serie de la cadena de pago HBO.

Para tratar de salvar a su suegra, Homer convence a Lisa para que use de manera ilegal la magia. Cuando el rey descubre lo sucedido, secuestra a la joven. Para conseguir su liberación el padre de familia se convierte en el líder de un levantamiento para acabar con la sociedad feudal en la que viven.

En este capítulo, titulado 'The Serfsons', también aparecen referencias a la trilogía 'El señor de los anillos' y 'Las Crónicas de Narnia', así como a los videojuegos 'Dragones y Mazmorras' y 'The Legend of Zelda'. Asimismo, el actor Nikolaj Coster-Waldau, que da vida a Jaime Lannister en 'Juego de Tronos', pone voz al hermano gemelo de Marge para la ocasión.

Esta divertida parodia es el único consuelo que les queda, por el momento, a los seguidores de 'Juego de Tronos': el rodaje de la octava temporada de la serie comenzará este mes de octubre (con un presupuesto de 15 millones de dólares por episodio), por esta la ficción basada en los libros de George R.R. Martin tendrán que esperar hasta el 2019 para descubrir qué le depara el destino a Daenerys, Jon Sow y el resto de personajes.