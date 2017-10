Mari Carmen (y sus muñecos) desmiente su muerte

María del Carmen Martínez-Villaseñor, conocida popularmente como Mari Carmen y sus muñecos, ha tenido que salir al paso de una serie de rumores difundidos en las redes sobre su fallecimiento y ha tenido que desmentir que hubiera muerto.

Los falsos rumores apuntaban a que la conocida ventrilocua, que triunfó durante décadas en televisión gracias a personajes como Doña Rogelia o el león Rodolfo y que en la actualidad tiene 74 años, había muerto en un hospital de Cuenca a causa de una insuficiencia respiratoria.

María del Carmen no ha tardado en desmentir la falsa noticia con una fotografía tras una comida acompañada del también humorista Moncho Borrajo. "No hay mal que por bien no venga. Gracias a eso me ha llamado media España y me han salido unos cuantos bolos". La humorista vive plácidamente en El Puerto de Santa María (Cádiz).