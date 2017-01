Mercedes Milá: "No estaba bien en 'Gran Hermano'"

El adiós de Mercedes Milá a 'Gran Hermano', después de haber sido su gran presentadora/estrella desde su espectacular estreno en el 2000, se produjo por la confluencia de dos factores principales: su cansancio y el poco interés que mostró la dirección de Mediaset para que continuase al frente de la madre de todos los 'reality show'. Así lo reconoció la propia periodista catalana durante su intervención este martes, 24 de enero, en 'El hormiguero', curiosamente, uno de los programa con más audiencia de Antena 3, la competencia directa de Tele 5.

"Decidí que, tras 16 años, había llegado el momento de hacer otras cosas -explicó Milá en el programa de Pablo Motos-. Les dije [a la dirección de Tele 5] que me hicieran una oferta bonita, pedí algo más de dinero, pero no me hicieron la oferta final".



La veterana periodista reconoció que tenía "muy metido en mi alma" el programa 'Gran Hermano', pero que esos 16 años acabaron con su salud. "Los últimos dos programas los hice en unas condiciones físicas y mentales un poco raras. Me atacó la melancolía, el miedo, la inseguridad", confesó.

Sobre su sustituto al frente del 'reality', Jorge Javier Vázquez, Milá consideró que es una persona que tiene "un valor increíble" y, además, una capacidad de trabajo que ella, afirma, ya no tiene. Por eso decidió pasar página: "Dormía muy poco, ahora soy otra persona, incluso la piel la tengo mejor", explicó.