Mila Ximénez a Mercedes Milá: "Eres tremendamente chunga"

La guerra entre Mercedes Milá y Mila Ximénez se recrudece. Lacolaboradora de 'Sálvame' atacó ayer duramente a la periodista en el programa de Tele 5, a la que llegó a calificar de "tremendamentechunga", después de las palabras que esta tuvo contra laexconcursante de 'Supervivientes' el pasado sábado.

La expresentadora de 'Gran hermano', ahora al frente del programa de libros 'Convénzeme', acudió el pasado 22 de abril a'Sábado deluxe', donde echó leña al fuego en su mala relación con Mila Ximénez. La periodista comentó que le resultada desagradable ver a Mila Ximénez, que desprende “un rollo negativo” y que tiene “amargura”.

Pasado el fin de semana, la colaboradora de 'Sálvame' respondió rotunda y sin pelos en la lengua: calificó a la presentadora como “profundamente chunga”, le pidió que se ocupe de su propia felicidad porque “parece que la perdió hace mucho tiempo” y la acusó de atacarle a ella porque “no tiene agallas” para enfrentarse con Jorge Javier Vázquez.



PEDIR PERDÓN



"Señora Milá, creo que usted dijo que le producía mal rollo. Yo a usted no le produzco mal rollo porque el mal rollo lo lleva usted internamente", atacó Ximénez en 'Sálvame'.

"Usted dice que yo soy una persona borde y yo digo que usted es una persona profundamente chunga. Lo primero que tenía que haber hecho en la entrevista que dio a 'Sábado Deluxe' es pedir perdón porque llamó a 'Supervivientes' para decir que estaban estafando a la audiencia porque parece ser que usted tenía la información de que la cadena y una servidora había pactado que ganara el 'reality show'", prosiguió Mila.

"Yo no gané 'Supervivientes', pero llegué a la final y eso es lo que a usted le molesta. ¿Sabe lo que le digo? ¡Que se jorobe! Busque su propia felicidad porque la perdió hace tiempo, no se preocupe por si los demás son felices o no. Para no saber nada de mí se preocupa y se ocupa demasiado", afirmó Mila.

Para Mila, la presentadora tiene que utilizar “el conflicto” para que la gente se haga eco de su entrevista: “Usted no perdona que le hayan sacado por la puerta de atrás, que no presente ‘Gran hermano’ y que se lo hayan dado a Jorge Javier Vázquez, y como no tiene agallas para enfrentarse con él, se ha ido a lo fácil, a atacar a Kiko Hernández y a mí”.