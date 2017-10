La modelo de los pies preciosos, portada de 'Interviú'

“Me compran fotos y vídeos conduciendo descalza”, ha declarado la modelo de los pies preciosos. Si a esta administrativa se lo hubieran contado hace unos años, no lo habría creído.

Modelo alternativa en sus ratos libres, un día un fotógrafo le dijo que tenía unos pies preciosos. Y de ahí, al estrellato. Fantasía y realidad para los amantes de los pies, ‘13 manías’ para sus adeptos, ha decidido dar un paso al frente y poner arte a la podofilia. “Hago sesiones privadas. Me dan masajes o me pintan las uñas. A uno le gusta que le use como reposapiés. Muchos eyaculan solo con tocármelos”.