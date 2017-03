Muere el flautista de jazz Dave Valentín a los 64 años

El conocido flautista Dave Valentín, de origen puertorriqueño, murió este miércoles en Nueva York, a los 64 años, en el centro de rehabilitación del condado del Bronx donde estuvo recluido los últimos dos años tras sufrir un derrame cerebral. La muerte de Valentín, que durante siete años consecutivos fue elegido el mejor flautista de jazz por los lectores de la revista 'Jazziz', fue dada a conocer por su representante Richie Bonilla en un comunicado de prensa.



Virtuoso de la flauta, fue el primer músico que firmó con el sello GRP (Grusin-Rosen Productions), para el que grabó 16 discos en los que fusionó sus influencias latinas, del pop, el R&B, la música de Brasil y el latin jazz. En 2003 ganó el Grammy por su disco 'Caribbean Jazz Project', que grabó junto con Dave Samuels.

Desde mediados de 2000, firmó con el sello Highnote para el que grabó 'World on a string' en el 2005 y 'Come, fly With me'" en el 2006. El músico estaba considerado uno de los flautistas de jazz latino más importantes de la historia por su técnica, su ritmo y su vasto conocimiento musical.

Valentín, que nació en el Bronx, donde continuó viviendo hasta su muerte y donde una calle lleva su nombre, recorrió todo el mundo durante cuatro décadas con su música y su inseparable flauta junto a grandes estrellas del jazz y la música latina.