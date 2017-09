Una nueva aplicación permite leer los audios de Whatsapp

Hay momentos en los que un audio de Whatsapp es inoportuno, porque el receptor está trabajando -y no quiere arriesgarse a que todo el mundo oiga lo que le han enviado- o en un sitio público en el que no puede oír todos los detalles del mensaje de audio que le han enviado. Es en estos casos en los que son útiles las aplicaciones que trascriben, con mayor o menor éxito, estos audios. A las aplicaciones 'Voicer for Whatsapp' o 'Textr' se les une este septiembre 'Transcriber for Whatsapp', una nueva 'app' que, a pesar de alguna errata que otra, te mecanografía los audios de manera solvente. Sus usarios le dan un 4,5 sobre 5 de puntuación.

Actualmente solo está disponible para dispositivos Android, así que la familia Iphone deberá seguir llevando unos auriculares si quiere evitar que todo el mundo se entere de los audios que recibe. Su funcionamiento es relativamente sencillo. Se descarga gratuitamente a través de Google Play, se le conceden los pocos permisos requeridos -sobre todo en cuestión de almacenamiento- y se le asigna el idioma de uso. Una vez instalada, hay que mantener pulsado el mensaje en el que se recibe el audio, pulsar sobre la opción de "compartir" -el ángulo cuyas puntas acaban en círculos- y seleccionar 'Transcriber for WhatsApp'.

Una de las curiosidades de esta aplicación móvil es que incentiva la buena educación y persigue las palabras mal sonantes. Es decir, cuando en un audio alguién pronuncia lo que se conoce como una palabrota, la aplicación lo censura y, en su lugar, nos deja un, por ejemplo, "c***". Por el contexto se puede intuir qué palabra falta para completar la oración, aunque hay más de un usuario que en las opiniones critica la falta de "espontaneidad" de la aplicación.

Otra curiosidad es que no acaba de captar los matices que aportan algunos acentos, de lo que también se han quejado varios usuarios. "Está bien, pero "illo loco" la verdad es que ni a tiros lo transcribe pero bueno, con una actualización para andaluces, lo petáis", comenta Dani_gr999 Gr.