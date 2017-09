La nueva Miss Estados Unidos critica a Trump por el cambio climático

La nueva Miss Estados Unidos 2018 ha tomado posesión del cargo criticando al presidente Trump por retirar a EEUU del acuerdo de París sobre el clima. Cara Mund, Miss Dakota del Norte, y desde el domingo la mujer más guapa de EEUU, analizó la reciente retirada de EEUU del acuerdo climático de París, diciendo que pensaba que era una "mala decisión". "Ya sea que lo crea (cambio climático) o no, tenemos que estar en esa mesa", añadió.

Cara Mund, de 23 años, ha hecho historia al ser la primera Miss Dakota del Norte en ganar el concurso, de casi 100 años de antigüedad. Mund se impuso a 51 competidoras tras granjearse a la multitud en Atlantic City, una localidad turística frente al mar de Nueva Jersey, donde la mayoría de las 97 ganadoras de Miss América han logrado el título.

Después de la gala, Mund publicó en Twitter el siguiente vídeo:

What a night for Cara Mund of North Dakota! We are so excited for her year as #MissAmerica 2018. 💕 pic.twitter.com/8dvEIjWrj2