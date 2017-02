El padre de Elettra pierde los papeles

El padre de Elettra Lamborghini, la joven italiana concursante de ‘GHVIP’, perdió totalmente los papeles en la gala del jueves y pegó un manotazo a su mujer, que intentaba calmarle. Tras el golpe, su pareja decidió situarse lejos. “Mi hija no es una prostituta”, gritaba alteradísimo Lamborghini, protagonista de una de las galas más tensas y violentas del programa, tras ver imágenes de peleas de su hija en la casa de Guadalix de la Sierra.

Tonino Lamborghini estaba fuera de control, pero pidió disculpas más adelante, a petición del presentador, Jordi González. “Mi señora estaba intentando calmarme y yo he tenido una reacción desproporcionada. Pero es que cuando a una hija se le cuestiona así tienen que entenderlo”, explicó el progenitor de la autodenominada ‘matadora de Italia’.

El hijo de la Ferruccio Elio Arturo Lamborghini, fundador de la prestigiosa marca de coches, acudía al plató de GH por primera vez para apoyar a su hija, experta concursante de ‘realities’ tras participar en ‘Super Shore’, la versión VIP de la franquicia ‘Shore’ (Jersey, Geordi, Gandia, Acapaulco…). En el plató de Tele 5 se encontró (y chocó en repetidas ocasiones) con la madre de Aída Nízar, Mari Ángeles Delgado (‘GH’, ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ‘Acorralados’). “Si no me sacan de ahí, me pega”, dijo la madre de Nízar.