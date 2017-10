La paella que distanció a Bertín y Arévalo

Llenaban los teatros allí donde iban y aunque repitieran el mismo 'show' de siempre, también el Apolo de Barcelona. Eran "almas gemelas". Si hasta 'Mellizos' era el título que le habían puesto a la obra que protagonizaban Arévalo y Bertín Osborne, pese a la diferencia de edad y de físico. Hasta que una paella con unos comensales muy especiales les ha separado.

Las revistas del corazón se han hecho este miércoles eco de algo que los abonados a 'Sábado Deluxe' vieron en directo en Telecinco, cuando Arévalo le contó a Jorge Javier Vázquez que Bertín ya no se le pone al teléfono desde hace "cuatro o cinco meses".

Según el cómico madrileño, de 70 años, el motivo de la ruptura fue un tuit del pasado 17 de julio con una foto comiendo una paella donde se veían el rey Juan Carlos, la infanta Elena, Bertín Osborne y sus hijas, otros amigos y él mismo. En el post, Arévalo añadía: "Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito don Juan Carlos y doña Elena, con buenos amigos y con el arroz en su punto". Una fotografía que se convirtió en pocas horas en el blanco de burlas y memes por parte de muchos usuarios de la red social.

"Quita la puta foto esa"

Según explicó Arévalo, tras la publicación, Bertín Osborne le llamó muy enfadado para exigirle que borrase la foto y él no lo hizo. "Quita la puta foto esa", le dijo. "Desde entonces solo hablamos por wasap y de forma muy seca. A veces le llamo, pero no me devuelve las llamadas", explicó visiblemente emocionado.

El enfado de Bertín Osborne ha dejado de momento en el paro a Arévalo, que tenía la esperanza de seguir adelante con el espectáculo 'Mellizos', pero añadiendo algunas novedades. "Cuando tienes éxito no te aventuras en otras cosas. Mi idea era hacer un nuevo espectáculo dentro de lo mismo", explicó. Hoy por hoy, eso es bastante improbable.