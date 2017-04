Paula Echevarría: "El tiempo dirá"

Paula Echevarría ha presentado su nuevo perfume 'Sensuelle' este miércoles en Madrid ante un aluvión de periodistas que esperaban que confirmara o desmintiera su separación con David Bustamante. Tras posar en el 'photocall', la actriz se ha enfrentado a los medios en solo 48 horas después de que la noticia de su separación saltará a la prensa.

"Estoy nerviosa porque aunque estoy acostumbrada a las cámaras esto impone, porque vaya revuelo". A pesar de ello, la actriz ha afirmado:"Pasan cosas en mi vida y en mi casa, como en todas" y tajantemente ha asegurado: "El día que pase algo de eso, os enteraréis". Preguntada al respecto por la manera en la que lo harían, Echevarría ha declarado que "en la calle, con los reporteros que me siguen", dejando así claro que la pareja no tiene previsto hacer ningún tipo de exclusiva aunque sin descartar en sus palabras un posible comunicado.

"Ahora no voy a entrar, de verdad", ha repetido sin cesar. "Ni yo me voy a pronunciar, ni él lo va a hacer. Agradezco con el cariño que se me trata pero es que no voy a pronunciarme. Mientras que David y yo no hablemos... El tiempo dirá. David y yo nos queremos muchísimo", ha expresado tras echar balones fuera sobre la noticia de su separación. "Mientras David y yo no hablemos...", ha manifestado la asturiana, sin confirmar ni desmentir las informaciones.



"NO VOY A DECIR NADA"



"¿Hay crisis?", le han preguntado directamente: "Agradezco de corazón el interés y el cariño con el que se me trata, cuando voy por la calle (…) pero no voy a decir nada", daba como única respuesta, evitando el 'sí' o el 'no' que se esperaba.

Sobre las imágenes de Bustamante entrando en la casa familiar el pasado martes la artista, de 39 años, ha dicho: "Es su casa, nuestra casa, no solo mi casa. Por lo que es normal que esté allí".. Pese a las dudas que ha mostrado en algún momento por la cantidad de preguntas, Echevarría no ha hablado de divorcio. "No sé de donde salen tantas cosas, he tenido que ver como me relacionan con mi maquillador que es amigo mío desde hace muchos años. Y por favor, hay una niña pequeña de por medio y os pido respeto", ha concluido.

Tras las declaraciones con la prensa, y ante la insistencia de preguntas sobre su separación con el cantante, Echevarría, que acapara esta semana todas portadas de la pren ('¡Hola!', 'Semana', Lecturas', 'Diez Minutos'), ha tenido que abandonar el acto al borde del llanto sobrepasada por la emoción.