Pelayo Díaz pide perdón por llamar "petardas" a las actrices en los Goya

"Qué petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una...", estas palabras de Pelayo Díaz en la noche de los Goya 2017 provocaron numerosas reacciones en la red. Ahora, el estilista y bloguero ha querido explicar en su blog qué le llevó a publicar ese tuit.

Que petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una 💩 #goya2017 — Pelayo Diaz (@princepelayo) 4 de febrero de 2017

"¿Cuántas veces hemos oído decir a actores y actrices patrios que hay que apoyar al cine español? ¿Y que tenemos que apoyar a la industria del cine? (...) El problema es que no sabemos vendernos, y creemos que haciendo lo que hacen las actrices extranjeras seremos más importantes. Pues por ejemplo, en los Oscar, si analizamos en detalle, la mayoría de las actrices francesas visten de firmas francesas y las americanas visten orgullosas marcas americanas. Es un dato tonto, pero es cuanto menos significativo, ¿no creéis?".

ASK ME IF I CARE 🚦 #tapforcredits Una foto publicada por Pelayo Díaz (@princepelayo) el 7 de Feb de 2017 a la(s) 5:32 PST

MIS PALABRAS NO FUERON ACERTADAS

Más adelante, Pelayo pide disculpas por si alguien se pudo sentir ofendido: "De esta tristeza, de la pena que me da, surge mi indignación, y de mi indignación mi tuit de aquella noche. Y lo reconozco, mis palabras no fueron acertadas ni ejemplares por lo que pido disculpas a quien se haya podido ofender, pero en definitiva el mensaje, que muchos profesionales del mundo de la moda comparte, está ahí".

EN KATELOVESME.NET ⤴️(link en bio) Una foto publicada por Pelayo Díaz (@princepelayo) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 3:15 PST

Pelayo no quiere terminar su alegato defendiéndose de las críticas por haber desfilado hace unos días en Milán para Dolce & Gabbana: "Primero no soy actor ni he hecho el 'photocall' de los Goya cuando he ido. Segundo, visto otras marcas porque amo la moda y da la casualidad que es mi trabajo, me dedico a la estrategia 'on line'. Tercero, si desfilé para Dolce & Gabbana fue precisamente (primero para disfrutarlo) para reivindicar que modelos somos la gente real, que tú también eres modelo, y que podemos cumplir nuestros sueños"