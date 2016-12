El 'prime time' se ha retrasado 75 minutos en los últimos años

Las cadenas españolas han retrasado 75 minutos el inicio de sus espacios de 'prime time' en los últimos años, según ha denunciado el presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios (Arhoe), José Luis Casero. El máximo responsable de esta agrupación exigió a todas las cadenas, y en especial a TVE, "adelantar el arranque" de esta programación, que en los últimos tiempos ha pasado de empezar a las 21.30 horas a hacerlo a las 22.45.

Casero recalcó que, de este modo, los programas terminan más tarde de la una de la madrugada, mientras que antes lo hacían en torno a las 23.30. "El 'prime time' se ha alargado de forma artificial y ya casi no hay 'late night'", advirtió. Como ejemplo, citó el caso del programa de TVE 'Masterchef', que "dura tres horas cuando en otros países se prolonga hora y media". "No es de recibo que un espacio dirigido a los niños como 'Masterchef junior' acabe a la 1.30", denunció antes de lamentar que "una cadena pública" financiada "por todos" como TVE "no dé ejemplo".

El presidente de Arhoe realizó estas declaraciones en la firma de un acuerdo con el sindicato de funcionarios CSIF para promover la racionalización y medidas de conciliación en las Administraciones públicas, cuya petición estrella es el cierre de todas las sedes ministeriales a las 18.00 horas.