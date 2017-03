Raúl Arévalo lleva al cine al Mago Pop

Raúl Arévalo, actor y director de 'Tarde para la ira', será el primer invitado de Antonio Díaz, el Mago Pop, en la nueva temporada del programa que protagoniza en DMax y que esta misma semana ha iniciado su grabación. Al igual que en entregas anteriores,el ilusionista acompaña durante dos días al actor y director revelación del año tras ganar cuatro premios Goya, entre ellos el de mejor película y mejor director novel, para aderezar su rutina con trucos.

Si la pasada temporada -estrenada el pasado 26 de noviembre- los protagonistas del espacio fueron Alaska y Mario Vaquerizo,David Bustamante, Jordi Cruz y Mireia Belmonte, en esta ocasión Díaz prepara su entrega más cinematográfica. “Me apetecía pasar 48 horas con el Mago Pop, porque no he tenido la oportunidad todavía de ver un espectáculo suyo en directo, aunque he visto millones de vídeos suyos y sus programas -ha explicado Arévalo tras su participación en el programa-. Tenía muchas ganas de conocerle”.

LIBRERÍA DE CINE

El Mago Pop se introduce así en un mundo en el que el cine es casi omnipresente, impregnando todos los aspectos de la vida del director madrileño. Entre otras localizaciones, se encuentra la librería ‘8 y medio’, situada en el ‘paseo de la fama’ de Madrid -la calle Martín de los Heros-, la vía más cinematográfica de la capital. Esta librería, que ofrece la oportunidad de tomarse un café mientras se bucea en sus estanterías plagadas de referencias al séptimo arte, es lugar de cita habitual de los aficionados y profesionales del cine.

Arévalo y Díaz también han disfrutado de un aperitivo en un típico bar de la capital. Asimismo, el programa trasladará al telespectador a escenarios tan dispares como la pasada gala de entrega de los premios Fotogramas de Plata, en la que veremos a Arévalo junto a los rostros más populares del cine español del momento, y Martín Muñoz de las Posadas, el pueblo en el que viven los padres del artista, en el que él mismo pasó largos veranos durante su infancia.

El cine también impregnará los trucos del mago a lo largo de esta entrega, de la que todavía no se han avanzado los demás invitados.