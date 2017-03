Ricardo Gómez: «Siempre he creído que podría ir más allá de Carlos»

A Ricardo Gómez (Madrid, 1994) lo han visto crecer varios millones de españoles. Porque desde los 7 años da vida a Carlos Alcántara en la serie'Cuéntame cómo pasó' (TVE-1), papel que ha desempeñado de niño, adolescente y joven. Un caso único en la tele española. No obstante, él ya tiene puesta la vista en su carrera cinematográfica, que ha estrenado con una nominación a un Goya.

¿Es cierto que se había planteado no aparecer en esta temporada? No, no. ¡Qué va! Eso nunca fue así.

Menos mal. Un adiós de Carlos Alcántara habría sido muy sentido por la familia española. Pero eso nunca ha estado encima de la mesa. Lo único que pasa es que he debido cuadrar mucho las fechas, porque hacía teatro.

¿Pese a llevar 16 años con él, no está cansado del personaje? No, porque tengo la suerte de que he crecido con él, literalmente. Lo que pasaba hace cinco años en la serie es distinto a lo que pasa ahora, por lo que las tramas son diferentes y no tengo la sensación de estar haciendo lo mismo. El personaje de Carlos Alcántara cada vez ha cogido una entidad mayor dentro de las tramas y es un verdadero gusto poder defenderlo.

¿Ha tenido la sensación de vivir una realidad paralela o nunca se ha sentido absorbido por él? En absoluto. Esto para mí es un trabajo y lo que yo he hago ahí es dar vida a un personaje que para nada tiene que ver conmigo. Al final, lo que me gusta es actuar, interpretar, crear personajes... y eso es a lo que me dedico cuando voy al plató de 'Cuéntame...'. Mi vida se queda fuera y ya está. O sea, que no he tenido una infancia complicada ni...

¿Dice que no se parecen en nada? Los dos somos muy amigos de nuestros amigos, y a mí también me gusta la Literatura, como a él. Pero en cuanto a personalidad…

¿Y cómo llegó a 'Cuéntame...? Esta profesión la he mamado desde pequeño. Me gustaba el teatro. Una cosa llevó a la otra y encajó.



Debía de ser maravilloso para un niño de 7 años que su trabajo consistiera en recrear todas esas travesuras que hacía Carlitos. Era como ver una película de aventuras, de esas que nos gustaba a los chavales. Era un juego para mí.

Un juego muy divertido... Pero al final era una escena más dentro del guion.

¿Y sintió vergüenza al dar el primer beso ante la cámara? Yo la vergüenza no la conozco.

¿Qué le decían en el cole? La verdad es que no me acuerdo. Es que me está preguntado de cosas de hace 15 años y...

Eso ya es una respuesta. Si no lo recuerda es porque no pasó o no le dio importancia. Le hago estas preguntas porque no todos los días se habla con un joven que lleva casi toda su vida haciendo un personaje. Es algo único en España. ¿Valora esa excepcionalidad? Sí, claro. Lo bonito de haber podido formar parte de 'Cuéntame...' a lo largo de los años es que la evolución del personaje ha acompañado a la física. Ahora no soy tan consciente como lo seré cuando lo vea dentro de 10 o 15 años. No es porque lo haya hecho yo, pero es que la televisión lo hará pocas veces.

Sin embargo, veo que lo lleva con normalidad. En mi vida esto siempre ha sido supernatural, y mi familia siempre intentó que no me viniese muy arriba. Con lo que yo iba al plató y era un chaval normal de mi edad.

Le habrán dicho mil veces si veía a Imanol Arias y Ana Duato como sus segundos padres, imagino. Son grandes compañeros y amigos. Y hay un cariño, claro, porque me han visto crecer.



¿Siente como si en lugar de un papel hubiera hecho muchos? Son más de 300 capítulos emitidos y, entonces, son como 300 y pico películas, porque su duración es de 80 minutos. Lo bueno de una serie así es que haces de todo: cuando le va bien, cuando le va mal, cuando es empresario... Con lo cual, es un personaje que mantiene el nombre pero que es muchas personas.

Los Alcántara han vivido momentos duros, como el cáncer de la madre. Pero la infidelidad de Antonio supuso un choque para los actores. ¿Les preocupó que no gustara a los telespectadores? Es que eso era atentar contra uno de los pilares de la serie. Era una apuesta, que luego salió bien, pero que era fuerte. Porque Antonio y Mercedes son una pareja que todo el mundo quiere ver junta. Fue un riesgo que se tomó y que, afortunadamente, salió ganador.

Otro momento delicado fue la presunta implicación de Arias y Duato en un asunto de finanzas. ¿Lo vivieron con preocupación los actores de 'Cuéntame...'? A mí me pilló rodando el filme, por lo que, aparte de preocuparme por mis amigos, no tuve más implicación. Tenía un reto muy grande: el rodaje de mi primera película. Me dijeron que todo iba bien y que volveríamos en septiembre a rodar. Eso es todo lo que puedo contar.

Carlos ha vivido la experiencia de la cárcel. ¿Angustiosa para él y excitante para usted? Claro. Cuando te llevan a una situación tan límite, es una maravilla. Y fue una trama protagonista, una de las que más he disfrutado. Porque te pone en uno de los extremos más alejados de la vida cotidiana.

Oiga, ¿se ha sentido un niño prodigio o un niño privilegiado? ¡Cómo me voy a sentir un niño prodigio! Privilegiado por trabajar con actores de esa calidad...



Y ser uno de los pocos niños de los 80 que sabía quién era Franco. Con 7 años no tenía ni idea. Pero preguntaba y aprendía historia.

Ana Duato dice que ha aprendido más en la serie que en el cole. Y muy a fondo, porque no solo eran los hechos, sino cómo se vivía.

¿Y por qué no estudió Historia en lugar de Literatura? Estuve a punto de escoger Historia, pero es que me gusta mucho leer. Teatro, los clásicos...

¿Y no le dio por Periodismo? De niño escribía el diario del rodaje. Sí, me gustaba. Éramos muy pequeños y nos entreteníamos con cualquier cosa. Y esa era una de ellas. Santiago Crespo y yo apuntábamos las cosas que pasaban, lo escribíamos y luego lo repartíamos. Incluso con fotos. Muy profesional.

Ahora la serie está en 1985. No le puedo preguntar qué recuerda... Ni de ese año ni de los 16 anteriores. Pero te documentas preguntando a la gente. Y tenemos un departamento que nos pasa material.

¿De los 80, lo que más le gusta es la música? Porque la moda... Sí. Me encanta la música española de esa época. De hecho, esa es una de mis favoritas.

Usted ha aportado algo a la estética de Carlos en esos años. De eso se encarga vestuario...

Me refería a la barba. A medias. Llegué con barba tras unas vacaciones y me dijeron: "Nos gusta cómo te queda. ¡Adelante!" Y la adoptó el personaje.



Lástima que no pudo ser el Goya, porque lo tuvo muy cerquita con '1898. Los últimos de Filipinas'. Hacer tu primera película y que te nominen es una experiencia increíble. Verte formar parte de la industria del cine, a la que admiro... Esa fue una noche de celebración. Porque la de mejor artista revelación es una categoría muy bonita que te confirma que estás dando los pasos adecuados en tu carrera. Y que pensaran en mí los académicos para estar en esa terna... Por lo que llevarme el premio o no me parecía secundario y anecdótico.

Y si hubiese ganado, ¿qué habría supuesto para usted? Lo mismo…

¿Solo tener una cabeza de Goya? [Ríe]. Sí. Tener una estatua en casa. Me habría hecho ilusión, obviamente, pero para mí el motivo de celebración era estar allí.

A uno no puede evitar chocarle que pueda ser el mejor actor revelación alguien que hace 16 años que ya se ha revelado como tal. Pero es que nunca me habían dado una oportunidad en el cine. Adoro las películas y ha sido la revelación de una nueva industria en la que me gustaría entrar poco a poco.

'1898...' no es un filme cualquiera. Rodar con los grandes es una auténtica pasada, porque te hacen un poco mejor a ti. Los más grandes tienen mucha generosidad: saben estar entregados a su trabajo y a quien tienen enfrente. Y ahí están Luis Tosar, Karra Elejalde, Carlos Hipólito, Javier Gutiérrez... Es una experiencia única como actor y persona. Eso me lo llevo para siempre.

Y supone ir más allá de Carlos. Es que yo siempre he creído que podría ir más allá. A ver, la gente está acostumbrada a verte haciendo algo y es normal que te tenga en mente con eso. Pero yo sé lo que significa para mí la profesión, trabajar personajes... Yo no tengo duda de que pueda hacer más cosas. Sé que no es fácil hacer ver a la gente que puedes hacer otras cosas, pero, con mucho trabajo, yo confío lograrlo.

Teatro sí que había hecho. Siempre hay que tenerlo cerca. Porque te genera sensaciones que no logra generarte ni el cine ni la tele. Esos procesos de ensayo, esos meses en los que puedes equivocarte y no pasa nada, porque nadie lo graba… Y la adrenalina de estar frente al público. Son sensaciones que no quiero dejar ahí.

En 'Cuéntame..'. ha entrado otro actor muy especial para usted. Carlos Cuevas es un tío maraviloso. Es un actor muy bien preparado y compartimos la pasión por esta profesión. Desde el minuto cero congeniamos. Además, él es amigo de Nao Albet, que es amigo mío, con quien, en marzo del 2018, representaré 'Mammón' en Madrid. Digamos que todo queda en una panda de amigos. Más allá de que seas buen actor, lo importante es ser buena persona. Y Carlos es estupendo.

Y comparten carrera universitaria. ¿Se echan una mano? Yo lo he tenido que pautar este año, porque entre la serie y el rodaje de la película no daba abasto. Él si que lo va haciendo poco a poco.

Lo que no comparten es equipo. Usted es merengue y él, culé. [Ríe] Lo que compartimos es la pasión por el fútbol. Es muy divertido ver un partido del Barça o el Madrid con él, porque estamos todo el rato puteándonos. El próximo Madrid-Barça iremos junto al campo.

Casi toda una vida de actor y apenas se sabe de su vida privada. No me gusta hablar de lo que hago fuera de mi trabajo, porque considero que es irrelevante. Alguna vez se ha robado parte de mi identidad con fotos por la calle y no lo llevo bien. Aunque no me molesta, porque entiendo que forma parte de esta profesión, es desagradable. Cualquiera que lo haya vivido en sus propias carnes sabe lo que es que te hagan fotos sin saberlo y que las publiquen con textos inventados el 95% de las veces. Por eso me gusta Barcelona. No hay mucho de esto.

¿Se siente más libre aquí? Sí. Estoy aprendiendo catalán y me gustaría mucho trabajar en esa ciudad. Estoy pensando en ir a vivir ahí unos meses. La mayoría de mis mejores amigos son de ahí y me están enseñando a hablarlo.

Podría empezar haciendo cameos en alguna serie de TV-3. Ahí estamos. No tengo un proyecto en firme, pero estoy intentando convencer a Cuevas para que me deje rodar un capítulo de 'Merlí' con él en la próxima temporada.

Cuando 'Cuéntame...' cierre, ¿soltará alguna lagrimita por Carlos? No lo sé. Me vuelve a entrevistar entonces y se lo cuento. Me imagino que habrá ahí muchos sentimientos, pero no sé lo que va a pasar.