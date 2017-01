Rita Moreno vuelve a la tele con 85 años

Tiene 85 años, pero la artista puertorriqueña Rita Moreno sigue estando en plena forma, tal como se puede comprobar en 'Día a día', la nueva telecomedia que este viernes, 6 de enero, estrena -para sus cerca de 86 millones de abonados en más de 190 países- la plataforma de televisión Netflix, y en la que la gran e incombustible estrella hispana es una de las protagonistas principales.

Rita Moreno, en 'West Side Story'

Quizás ya no tenga aquella agilidad de bailarina portentosa que lucía en su ya histórico papel de Anita en la película musical 'West Side Story', y quizás ya no tenga la voz para cantar con la misma fuerza que antaño 'Quiero vivir en América', pero esta octogenaria estrella no ha perdido ni un ápice de su talento interpretativo, tal como demuestra en esta nueva producción, una 'sitcom', que recupera 'One Day at a Time' (1975-1984), una serie clásica de la teles estadounidense creada por el nonagenario guionista y productor Norman Lear. En esta adaptación al sigo XXI, cuenta las vicisitudes a las que se enfrenta una familia de raíces cubanas en EEUU.

'Día a día', que consta de 13 episodios, se centra en tres generaciones de mujeres hispanas: Penélope, Elena y Lydia. Penélope, papel interpretado por Justina Machado ('Destino final 2'), es una exmilitar y madre recientemente separada, que se enfrenta a la nueva vida de soltera con una doble hipoteca: tiene que hacerse cargo de su hija adolescente, Elena (Isabella Gómez), y de su sabiondo hijo menor, Alex (Marcel Ruiz). Para llevar adelante este cometido, Penélope cuenta con la peculiar ayuda de su madre Lydia (Rita Moreno), una cubana de costumbres tradicionales, y también de su amigo Schneider (Todd Grinnell), el encargado del edificio en el que viven.

Del reparto, además de Rita Moreno, quien puede resultar más conocida por la audiencia española es Isabella Gómez, joven actriz que ha aparecido en la popular comedia 'Modern family' (en el papel de Flavia). Pero sin duda la gran estrella, motor y nexo de unión de toda la serie es Rita, toda una institución en Hollywood y que sigue siendo un torbellino ante las cámaras.

Rita Moreno pertenece a un selecto grupo de ocho artistas vivos que han conquistado el'Grand Slam' de los premios de Hollywood: Oscar, Emmy, Tony y Grammy. En 1962 ganó el Oscar (y de paso el Globo de Oro) por su trabajo en 'West Side Story'. En 1975 se llevó el Tony fue para su papel como Googie Gómez en la obra de Broadway 'The Ritz'. En 1972 ganó un Grammy por su álbum 'The Electric Company', disco sobre las canciones de una popular programa de televisión estadounidense. Y para acabar, Rita Moreno no ha ganado uno, sino dos Emmys a lo largo de su carrera. El primero se lo llevó en 1977 por su trabajo como actriz invitada en el programa de variedades 'The Muppet Show', y el segundo, al año siguiente por su papel en la ya mítica serie 'Los casos de Rockford'.

Todo un curriculo profesional, al que se suma el personal: durante ochos años mantuvo una tormentosa relación sentimental con Marlon Brando -"Era una obesión, era como cocaína", ha llegado a afirmar la artista-, y también fue pareja de Elvis Presley.