El runrún de Shakira y Piqué

Mientras el runrún de una ruptura sobrevuela sobre Shakira y Gerard Piqué, la intérprete ha decidido poner tierra de por medio y ultima los preparativos de su nueva gira. Y parece que tiene ganas de iniciar esta nueva aventura profesional y alejarse del ruido mediático, ya que desde hace días comparte eufórica los ensayos en su cuenta de Instagram.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 7:06 PDT

De momento, ni el jugador azulgrana ni la estrella colombiana se han pronunciado sobre su situación sentimental y, en plena tormenta política, muchos son los que aseguran que la relación empeorará. De hecho, hay quien recuerda que, cuando Piqué se emocionó y soltó algunas lágrimas ante las cámaras por todo lo sucedido el pasado 1 de octubre, Shakira no dijo ni mu.

Y es que el pasado viernes, cuando la crisis política alcanzó la cota más alta, el foco volvió hacia la pareja cuando la cantante colgó un vídeo en el que cantaba una canción de amor. Escogió 'Amarillo' cuya letra es pasional y al mismo tiempo refleja sus sentimientos: "Por que me sangran los ojos de llorarte. Cuando no estás a mi lado. Celeste, cuésteme lo que me cueste. Dorado, por que no pienso perderte".

Cambio de hábitos / Lo que sí es seguro es que la familia Piqué-Mebarak ha cambiado de costumbres en los últimos meses. Mientras el futbolista lleva semanas sin salir de fiesta con el resto de la plantilla del Barça, Shakira, que siempre se ha llevado a las mil maravillas con los padres de Piqué, últimamente no los visita. Por un lado, su relación sigue siendo una incógnita, y por el otro, está claro que la cantante quiere alejarse de la incertidumbre que se vive en Catalunya. Por ello, muchos fans aseguran que para no implicarse lo mejor es que se vaya. Y parece que no lo hará sola, pues se llevará a sus hijos, Milan, de 4 años, y Sasha, de 2. El Dorado Tour empieza el 8 de noviembre en Colonia (Alemania), con parada el 25 de noviembre en Barcelona, y no terminará hasta mediados del 2018, pues la artista tiene previsto actuar en distintos lugares de Europa y luego partir hacia Latinoamérica, así que la mediática pareja tendrá que cruzar sus agendas si pretende continuar siendo una familia.