'The Crown', la serie más cara de televisión

La edad de oro de la televisión ha entrado en una nueva fase con la aparición de las grandes plataformas audiovisuales por internet. La gran aceptación mundial que están obteniendo los proyectos de empresas como Netflix, HBO o Amazon les está permitiendo afrontar producciones cada vez más ambiciosas, en las que no parece haber límites. Exteriores exóticos, sofisticados efectos especiales y la participación de grandes estrellas han llevado a la pequeña pantalla a ofrecer obras multimillonarias, un 'top' de series que ha recogido la revista 'Time' de una forma muy 'ad hoc' (un vídeo), y que encabeza una auténtica joya: 'The crown'.

'The Crown'. Netflix

130 MILLONES DE DÓLARES

Sin duda, la actual joya de la corona de la plataforma Netflix, una lujosa y sofisticada producción sobre la vida de la reina Isabel II. Al margen de la exquisita puesta en escena, la trama, que se supone bastante fidedigna, se centra en el difícil equilibrio que se le plantea a la reina para compaginar vida privada y vida pública.

'The get down'. Netflix



120 MILLONES DE DÓLARES

Así como la vida de Isabel II se puede considerar como una carísima -pero buenísima inversión-, Netflix no siempre la acierta; como es el caso de esta ambiciosa idea de llevar toda la historia del rap y el 'hip-hop' a una serie musical. Se invirtió un dineral, pero el resultado ha pasado sin pena ni gloria.



'Urgencias'. NBC



13 MILLONES DE DÓLARES (POR EPISODIO)

Una de las series que ya son parte de la historia de la televisión es 'ER', producción que se estrenó en septiembre de 1994 y se canceló en abril del 2009. Narraba las peripecias de la sala de urgencias de un hospital, en la que se dio a conocer un jovencísimo George Clooney como un apuesto pediatra. Las historias personales y las trepidantes escenas de médicos en acción marcaron el camino a las posteriores series médicas.

'Friends'. NBC



10 MILLONES DE DÓLARES (POR EPISODIO)

La comedia por excelencia que marcó toda una década de la tele (1994-2004). La serie se centra en el dia a día de seis amigos que comparten más alegrías y romances que penas, y con los que se identificaron millones de televidentes. Su espectacular éxito fue paralelo a sus espectaculares nóminas, que dispararon los costes de producción hasta los 10 millones de dólares por episodio (de apenas media hora).



'Juego de tronos'. HBO



10 MILLONES DE DÓLARES (POR EPISODIO)

El 17 de abril del 2011 se estrenó la adaptación audiovisual de un fenómeno literario, y que, con la televisión, no ha hecho sino aumentar su impacto mundial hasta convertirse en la producción más popular de los últimos años. La historia original de George R. Martin ha quedado perfectamente plasmada gracias a una producción que no ha escatimado en gastos: ofrece ambientaciones, escenas y planos espectaculares. Cuesta mucho dinero, pero sin duda ha sido, y es, una buena inversión para la estadounidense HBO.



'Roma' HBO / BBC



10 MILLONES DE DÓLARES (POR EPISODIO)

Dos televisiones de la categoría de la HBO estadounidensa y la BBC británica (con la colaboración de la RAI italiana) y un tema que siempre atrae: el imperio romano. Con estos mimbres se pergueñó 'Roma' (2005), ambiciosa superproducción con todos los adimentos necesarios (sexo, violencia, intrigas palaciegas, traiciones....) para que fuese un éxito. Pero aunque sí fue una gran inversión (unos 100 millones de euros por dos temporadas), el resultado final no acabó de cuajar entre la audiencia.

'Sense 8'. Netflix

9 MILLONES DE DÓLARES (POR EPISODIO)

Tal como demostraron en su trilogía de 'Matrix', los Wachowskino se andan con chiquitas, y en su debut en la plataforma Netflix lo han dejado claro con esta impactante historia de ciencia ficción en la que destaca la presencia del español Miguel Ángel Silvestre. Los 12 episodios de la primera entrega (2015) han costado más de cien millones de dólares, pero la producción los vale. Al menos, para los responsables de la plataforma, que ya han anunciado una segunda entrega para este mismo 2017.