Un tiroteo paraliza el rodaje de 'House of cards'

Ficción y realidad han vuelto a confundirse en EEUU, cuando un trágico tiroteo, que ha acabado con tres personas muertas y otras dos gravemente heridas, se ha producido cerca del 'set' de rodaje de la popular serie 'House of cards', en Maryland.

Según han confirmado a la revista 'Variety' fuentes de Netflix (la productora de la serie), el rodaje de la 'House of cards' se ha debido suspender mientras la policía intentaba localizar al autor del triple asesinado por la zona. "Hemos estado en contacto con las autoridades locales tras oír los disparos, a una milla de distancia de donde estamos rodando, aunque nadie del equipo de la serie se ha visto afectada", explicaron representantes de Netflix y Media Rights Capital en un comunicado conjunto.

Alrededor de las nueva de la mañana, la policía recibió el aviso de disparos en un parque empresarial cercano al 'set' de rodaje. Tras encontrar tres cadáveres y otras dos personas en estado crítico por heridas de bala, la policía inició la búsqueda por la zona del principal sospechoso, identificado como Radee Prince, y pidió por precaución el cierre de algunas escuelas y, también, la suspensión del rodaje de 'House of cards'.

Horas después, la Oficina del Sheriff del condado de Harford, escenario del tiroteo, confirmó que el principal sospechoso, de 37 años, había sido detenido por agentes federales en el estado vecino de Delaware.

El productor ejecutivo de 'House of Cards', Dana Brunetti ('50 sombras de Grey'), se ha mostrado muy crítico con el tratamiento mediático que había recibido este triple asesinato, tal como ha dejado constancia en su página de Facebook: "Disparos cerca del rodaje de 'House of cards'. Pongo las noticias para ver qué está sucediendo, y ¿adivinan qué están diciendo? Pues nada de los muertos y heridos, mientras el pistolero aún seguía libre" (...). "La CNN me entrevistó hace unos días para hablar sobre 'House of cards' y Rusia, y hoy hay un pistolero cerca del rodaje de la serie, y su cobertura ha sido CERO".