Ahmadineyad da la sorpresa y se inscribe como candadato a la presidencia de Irán

El expresidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, se ha inscrito como candidato a las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de mayo. La decisión del líder ultraconservador ha sido todo una sorpresa porque hasta ahora había negado que se fuera a presentar, tal y como le ordenó el Guía Supremo y verdadero hombre fuerte del régimen, el ayatolá Alí Jamenei. "El Guía Supremo me aconsejó no participar en estas elecciones y acepté (...) Respeto su palabra. Mi inscripción tiene como objetivo apoyar la candidatura de Hamid Bagaí", ha dicho Ahmadineyad. Bagaí ocupó el cargo de vicepresidente de Irán del 2005 al 2013, los años en que Ahmadineyad gobernó el país. Sea cual sea la intención de Ahmadineyad, la decisión final sobre su candidatura la tiene el llamado Consejo de Guardianes, un conclave de religiosos conservadores muy próximo a Jamanei.

Algunos analistas sostienen que con su candidatura. Ahmadineyad pretender forzar al Consejo de Guardianes que acepte a Baqaí, pero no lo va a tener fácil. Baqaí teme ser descalificado debido a que en el 2015 pasó siete años en prisíón. Aunque nunca se ha hecho público las razones por las que fue encarcelado, se rumorea que se debió a un caso de corrupción. Ahmadineyad ha insistido en la inocencia de su protegido al subrayar que "no pudieron probar ninguna de las acusaciones contra su persona". Preguntado por qué pasos adoptaría si Baqaí es finalmen te descalificado y él no, se limitó a contestar: "No tengan prisa, todo se va a aclarar".

El sector más fiel al Guía Supremo Jamenei ha criticado con dureza la decisión del expresidente iraní. "Es el fi nal de Ahmadineyad", ha pronosticado el parlamentario conservador Elias Naderan, mientras que el analista político Nosein Kanani Moqadam, la ha calificado de "actitud suicida" y de "desobedciencia" al gran líder.

En Irán, cualquier persona puede inscribirse como candidato. El registró se abrió el pasado martes y se cerrará el sábado. Hasta ahora se han apuntado 197 personas, ocho de las cuales son mujeres. Lo normal es que solo una docena pase el filtro del Consejo de Guardianes, que tiene hasta el 25 de abril para examinar todas las candidaturas. Aunque todavía no se ha incrito, pero se da por seguro que lo hará en las próximas horas, es el reformista Hassan Rohaní, el actual presidente del país.

Los años en que Ahmadineyad ocupó la presidencia creció la tensión entre el régimen de Teherán y Estados Unidos, principalmente por el programa nuclear. En las presidenciales del 2009, en las que Ahmadineyad renovó su mandato, estalló la llamada "revolución verde". Centenares de miles de iranís se echaron a la calle para protestar por lo que consideraron fraude electoral. El régimen reprimió con entrema dureza las manifestaciones.