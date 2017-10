Asesinada una periodista maltesa que denunció la corrupción en el Gobierno

La conocida periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que participó en la investigación de los 'Papeles de Malta' que revelaron cómo el país se había convertido en un paraíso fiscal, ha muerto este lunes al explotar una potente bomba colocada en su coche, según ha informado la policía local.

Caruana Galizia, de 53 años, que denunció hace dos semanas haber recibido amenazas de muerte, dirigía un popular blog en el que reveló casos de corrupción de políticos de alto nivel de todos los partidos.

La periodista murió en una explosión que se produjo en torno a las 15.00 horas locales (13.00 GMT) a pocos metros de su casa, en Bidnija (norte de Malta). Uno de sus hijos, que se encontraban en su domicilio, fue quien oyó la explosión y avisó de lo sucedido.

La policía explicó que la explosión fue extremadamente fuerte y que el vehículo, un Peugeot 108, quedó despedazado y esparcido por la zona.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, acusado de corrupción por la periodista a principios de año, ha denunciado su asesinato y lo ha calificado de "ataque bárbaro a la libertad de prensa". Muscat ha anunciado que el FBI ha accedido a ayudar a la policía local en la investigación y que enviará expertos a la isla lo antes posible.

ACTO BÁRBARO

"No descansaré hasta que se haga justicia en este caso", ha declarado el 'premier' maltés a través de un comunicado. "Todo el mundo sabe que Caruana Galizia fue una dura crítica mía, políticamente y personalmente, pero nadie puede justificar de ningún modo este acto bárbaro", ha insistido.

This is a spiteful attack on a citizen and freedom of expression. I will not rest until justice is done. The country deserves justice -JM