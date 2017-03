Así ha quedado Palmira tras el paso del Estado Islámico

El director general de Antigüedades de Siria, Maamún Abdelkarim, aseguró este viernes a Efe que, de acuerdo con las imágenes a las que ha tenido acceso, los daños causados por los yihadistas en el teatro romano y la ciudadela medieval de Palmira "no han afectado a su estructura básica".

"Según las fotos que hemos podido ver, se puede decir que, en principio, tanto el teatro como la Ciudadela están en buen estado. Han sufrido daños, pero la estructura básica de ambos edificios está en buen estado", dijo Abdelkarim en conversación telefónica con Efe, en la que advirtió de que todavía están esperando a que los expertos comprueben la situación sobre el terreno.

Photos of Syrian soldiers after retaking Palmyra from the Islamic State (again) https://t.co/0S6Zhlv4td pic.twitter.com/VSMw9J9hfO

La valoración de Abdelkarim se produce poco después de que el Ejército sirio anunciara la liberación de la ciudad monumental de Palmira, considerada patrimonio de la humanidad por la Unesco, y controlada por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

VISITA DE INSPECCIÓN

El máximo responsable de las Antigüedades y de los Museos de Siria explicó que las fotos a las que han tenido acceso hasta el momento han sido difundidas a través de Internet y precisó que este viernes o el sábado funcionarios de la ciudad siria de Homs, capital de la provincia homónima donde se encuentra Palmira, visitarán las ruinas.

The ancient Roman Theatre at the liberated city of #Palmyra #Syria has been damaged but luckily survived the barbaric treatment by #ISIS pic.twitter.com/qQodCPEzjf