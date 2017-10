Assange ofrece dinero a cambio de información sobre el asesinato de la periodista maltesa

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha ofrecido una recompensa de 20.000 euros a cambio de cualquier información que facilite la identificación de los asesinos de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que ha muerto este lunes cerca del pueblo de Bidnija, en el norte de la isla, a causa de la explosión de una bomba lapa colocada en su vehículo.

"Prometo una recompensa de 20.000 euros por cualquier información que permita revelar quienes son los culpables de la muerte de la periodista Daphne Caruana Galizia", ha señalado en su cuenta de Twitter Assange, que ha aseverado que está "indignado".

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J