El atentado en Suecia que Trump se inventó en un mítin

Donald Trump ha mantenido desde sus primeros días de campaña, y más adelante también en su presidencia, una relación complicada con la verdad. El uso estratégico de falsedades y mentiras se convirtió en una técnica más de propaganda en sus mítines, de tal manera que el magnate y su equipo llegaron a inventarse varios atentados y masacres.

Tras el conocido gazapo lanzado por la asesora política de Trump,Kellyanne Conway, en varias entrevistas, la "conocida" masacre de 'Bowling Green', menos conocido pero igual de grave fue el"hecho alternativo", como lo denominan en su Gobierno, inventado por Trump en un mítin de campaña.

El entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos mencionó durante su discurso en Florida "los hechos horribles acontecidos en Suecia la pasada noche". Los hechos, que jamás ocurrieronsegún aseguraron tanto el Primer Ministro sueco como la policía del país europeo, fueron utilizados por Trump para defender suprograma político antiinmigración y antirefugiados.

LA CAPITAL EUROPEA DE LAS VIOLACIONES

"Mirad lo que está pasando en Alemania. Mirad lo que pasó anoche en Suecia. En Suecia. Quién se lo hubiera imaginado? En Suecia...Ellos acogen a muchas personas y ahora están teniendo unos problemas que jamás creyeron posibles", aseguró el presidente en su mítin. "En los últimos dos años, han acogido a cerca de 350.000 refugiados sirios", prosiguió Trump. "La razón por la que fui hasta allí fue para investigar por qué Suecia es la capital europea de la violación", explicó el mandatario que añadió que "hace diez años casi no había violaciones" en ese país.

Al día siguiente, y después de muchas críticas recibidas tanto por Twitter como en los medios de comunicación, Trump decidió rectificar con un tuit.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.