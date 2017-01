Biden se emociona al recibir una condecoración de Obama

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha concedido por sorpresa la Medalla de la Libertad, el más alto reconocimiento civil del país, al vicepresidente Joe Biden, su compañero al frente de la Casa Blanca en los últimos ocho años.

En un acto de despedida para Biden, Obama ha sorprendido al vicepresidente con un emotivo discurso en el que, sin embargo, no se esperaba que le impusiera dicha distinción.



El mandatario estadounidense ha provocado las lágrimas de su compañero de batallas, y elogió a Biden como "el mejor vicepresidente que Estados Unidos ha tenido jamás", alguien de quien dijo que es "un león de la historia estadounidense".

