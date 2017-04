Un bombardeo con armas químicas masacra al menos a 35 civiles en Siria

Al menos 18 personas murieron este martes y decenas resultaron heridas, entre ellas varios menores y mujeres, en un supuesto bombardeo con gases en la ciudad de Jan Shijún, en la provincia septentrional siria de Idleb, una zona controlada por los rebeldes, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

La ONG, que citó fuentes médicas y activistas, apuntó que algunos de los heridos por este ataque perpetrado por aviones no identificados presentaban síntomas de asfixia.

En las redes sociales aparecen imágenes de hombres, mujeres y niños muertos. Fuentes médicas citadas por el OSDH informaron que muchas víctimas comenzaron a vomitar, a desmayarse y a sacar espuma por la boca y la nariz.

BREAKING: Another chemical attack by Chemical Assad against "rebel$-controlled" Khan Shaikhoun in #Idleb. pic.twitter.com/P3Behcnsq6