'Charlie Hebdo' se burla del 'procés': "Los catalanes, más tontos que los corsos"

La situación política en Cataluña ocupa este miércoles la portada de la revista satírica francesa 'Charlie Hebdo', que un día después de la declaración de independencia de Cataluña proclamada y suspendida temporalmente por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se burla del 'procés' comparando a los dirigentes catalanes con independentistas corsos armados exigiendo un debate político.

The #DUI seen by Charlie Hebdo. pic.twitter.com/QRw1HnGl1F