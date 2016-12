Una chica denuncia en Facebook un intento de violación en México

Belén Mirallas, una joven argentina, ha denunciado un intento de violación sexual, sufrido durante sus vacaciones en México, a través de un video en su cuenta de Facebook.

Mirallas relata en el video que un hombre se acercó a ella intentando entablar conversación y haciéndole varias preguntas, incluida la de si tenía novio. La chica decidió entonces usar su teléfono móvil para llamar a un amigo e así intentar cortar la conversación y verse libre del desconocido.

“En este momento, cuando hablaba con mi amigo 'Capu', el tipo me atacó por la espalda. Me tiró al suelo, con una mano me sujetó por el cuello y con la otra me tapó la boca para que dejara de gritar. Me decía: cállate, perra”, explica.

Según la joven, natural de la ciudad de San Rafael (Mendoza), todo ocurrió sobre las 20:30h, el día de navidad, mientras caminaba sola por la playa en la localidad de Playa del Carmen, una concurrida ciudad turística de la Riviera Maya.

ARTES MARCIALES

Mirallas consiguió defenderse gracias a sus clases de artes marciales. “Con la mano derecha agarré fuerte su garganta y apreté su tráquea para hacerle daño”.

Según el relato, en este momento el agresor la soltó y le propinó un puñetazo. Mirallas dice en el video que no sabe si el hombre echó a correr a causa de sus gritos o porque se dio cuenta de que se acercaba un agente de seguridad con una linterna.

La víctima y el agente le persiguieron pero no lograron alcanzarle. En la fuga el agresor dejó atrás su mochila. En ella había cordeles y unas tijeras, cuenta la joven, quien afirma que fue entonces cuando tuvo certeza de que la intención del agresor era la de violarla.

DENUNCIAR LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES

Mirallas, que aparece muy emocionada al lado de un amigo, dice que ha decidido subir el vídeo para exponer la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres: “Soy consciente de que podría haber pasado en cualquier lugar del mundo. Hay que acabar con esa violencia, no debemos pretender que todas las mujeres sepan defenderse como yo supe, nadie debería atacarnos nunca, las mujeres no deberíamos tener que andar siempre con cuidado”.

CRÍTICAS A LA POLICÍA

En el vídeo la joven critica las autoridades policiales. “He tenido que insistir para que trataran el caso como un intento de violación. Es frustrante la falta de apoyo por parte del sistema”. Según ella, los agentes insistían en dudar de si, a lo mejor, no habría sido un intento de robo.

La cultura de la violencia sexual contra la mujer, muy presente en México, no es ajena al sistema judicial. Amnistía Internacional ha publicado un informe, en junio del 2016, donde denuncia la violación sistemática de las mujeres arrestadas que se encuentran bajo la tutela del Estado.

CIFRAS ALARMANTES

El Gobierno mexicano ha registrado más de tres millones de casos de violencia sexual contra mujeres desde el 2011. Esa cifra equivale a 600.000 casos al año y a 345 al día.

La oficina de la ONU Mujeres en México ha denunciado, en un informe de abril del 2016, que ello se agrava por la impunidad. Solo se resuelve uno de cada cinco casos denunciados. Según el informe, México está entre los 25 países más peligrosos del mundo para la mujer.