Los cinco presidentes vivos de EEUU, unidos en un escenarios

En una rara demostración de unidad, los últimos cinco presidentes de EEUU se unieron este sábado en el escenario de un concierto en Texas destinado a recaudar fondos por las víctimas de los huracanes que han asolado el sur del país y el Caribe. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush y Jimmy Carter cantaron juntos el himno estadounidense antes de sentarse en la primera fila del concietro 'Del fondo del corazón: llamada a una America unida'.

La reunión de tres presidentes demócratas y de dos republicanos han permitido recaudar 31 millones de dólares (28 millones de euros) procedentes de 80.000 donantes, una suma que irá a las víctimas de los huracanes Harvey, Irma y María, ha hecho saber el secretario de George H. W. Bush.

El actual presidente, Donald Trump, no ha asistido al acto, aunque envió un mensaje en vídeo en el que calificó el evento de "Magnífico" y de "esfuerzo vital".

COMENZAR LA RECUPERACIÓN

"En tanto que expresidentes, hemos querido ayudar a nuestro compatriotas para que puedan comenzar a recuperarse", ha declarado Barak Obama en un mensaje transmitido durante el concierto en la villa universitaria de College Stantion (Texas). "La gente aquí ha sido bendecida, pero como dice un tejano: en Texas ha más amor que odio", comentó por su parte George W. Bush.

El grupo de 'country' de Lee Greenwood ha abierto el concierto con el tema 'Proud to be an American' (Orgulloso de ser americano) y ha marcado el tomo de las interpretaciones que se han producido en el escenario, entre las que destacaron las de Roevber Eartl Keen, The Gatlin Brothers, Stephanie Quayle y Sam Moore.