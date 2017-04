Condena enérgica de la Eurocámara a la "brutal represión" en Venezuela

El pleno del Parlamento Europeo ha vuelto a lanzar este jueves un duro mensaje de condena el Gobierno venezolano que lidera Nicolás Maduro, a quien ha instado a investigar “todas las muertes” de manifestantes producidas recientemente a raíz de la “brutal represión” ejercida por las fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares. Así figura en una resolución, pactada por los cuatro principales partidos de la Eurocámara –PPE, PSE, Liberales y Conservadores- que ha salido adelante con 450 votos a favor y 35 en contra entre ellos los de Izquierda Unida cuya moción alternativa no ha salido adelante.

El texto “condena enérgicamente la represión brutal ejercida por las fuerzas de seguridad venezoladas” así como “por los grupos armados irregulares contra los manifestantes pacíficos, que ha conllevado la muerte de más de veinte personas, un gran número de heridos y muchas detenciones”. Además de pedir una investigación de lo ocurrido en las últimas semanas, también instan a respetar el derecho constitucional a la libertad de reunión pacífica y a garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los ciudadanos y especialmente de periodistas, activistas políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales independientes porque padecen “un mayor riesgo de sufrir ataques y detenciones arbitrarias”.

No es la primera vez que la Eurocámara arremete tan duramente contra el gobierno venezolano -es la 5ª en los tres últimos años- pero tras los últimos acontecimientos y la “grave preocupación” por la“alteración anticonstitucional” del orden democrático en Venezuela han decidido dar un nuevo paso al frente. El texto arremete contra la sentencia del Tribunal Supremo venezolano por suspender las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, critica la falta de separación de poderes y de independencia de los poderes del Estado y urge al gobierno de Maduro a restaurar el orden democrático.

DETERIORO DE LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS



Además, como en ocasiones anteriores, muestran “preocupación” por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en el país y piden al gobierno que garantice la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos. Los eurodiputados recuerdan que la liberación ya fue aprobada por la Asamblea Nacional a través de la ley de reconciliación nacional pero fue vetada por el ejecutivo.

Por último, el pleno de la Eurocámara urge a Maduro a presentar en el “plazo más breve posible” un calendario electoral para unasnuevas elecciones porque es “la única vía para superar el estancamiento político actual” y condena la práctica de privar a los dirigentes de la oposición de sus derechos políticos y concretamente la decisión de inhabilitar políticamente durante 15 años al líder de la oposición Henrique Capriles. La resolución pide el envío urgente a Venezuela de una misión de eurodiputados.

Al texto se han opuesto los eurodiputados de Izquierda Unidaporque según ha explicado el eurodiputado Javier Couso "no cumple con la finalidad de promover el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos". A su juicio, la resolución se pone del lado de la oposición, retuerce la constitución venezolana y se otorga a la UE competencias que no tienen. "Suman a todos los muertos obviando que ha habido más de 100 policías heridos, 40 de ellos por bala" y de eso "no se dice nada", ha criticado.