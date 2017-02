Un conductor borracho arrolla a 28 personas en el carnaval de Nueva Orleans

La policía de Nueva Orleans (Luisiana, EEUU) ha detenido este sábado a un hombre que supuestamente conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias e hizo chocar su camioneta contra una multitud que observaba un desfile de carnaval, lo que causó 28 heridos, ha informado la policía local.

En una rueda de prensa, retransmitida por televisiones locales, el jefe de policía de Nueva Orleans, Michael Harrison, negó que se tratase de un ataque terrorista, a pesar de su similitud con el atentado yihadista contra un mercado navideño de Berlín(diciembre de 2016) y el ataque de Niza (julio de 2016).

De las 28 personas heridas, 21 tuvieron que ser hospitalizadas,cinco de ellas tienen condición reservada y otras siete rechazaron a acudir a los hospitales, según Harrison.

'Horrific'



28 injured in crash on Endymion parade route. Officials suspect driver was drunk.



Full coverage: https://t.co/dq87jn0uMW pic.twitter.com/COUdt1eH2J