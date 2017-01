¿Cuándo es la toma de posesión de Donald Trump? Fecha y hora de la ceremonia

Donald Trump está a punto de convertirse en el presidente número 45 de Estados Unidos. Lo será en el momento en que jure el cargo. ¿Cuándo será eso? Concretamente, este viernes a las 12 del mediodía (hora de Washington), las 18.00 horas en España.

Trump jurará el cargo en las escaleras del Capitolio ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Hará el juramento sobre dos biblias. Una de ellas es la que le regaló su madre a los 12 años. La otra es la misma biblia que usó Abraham Lincoln y que recuperó Barack Obama.

Justo antes que Trump, jurará el cargo Mike Pence como vicepresidente. Tras el juramento, se escuchará el himno nacional y Trump dará su primer discurso ya como presidente de EEUU. Sobre ese discurso, Sean Spicer, que será el futuro portavoz de la Casa Blanca, ha señalado que el nuevo presidente ha preparado un discurso corto, de 20 minutos, "muy inspirador y con visión de futuro". "Es escrito por él y editado por él", ha añadido.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu