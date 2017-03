Dastis elude pedir la dimisión de Dijsselbloem pero censura su falta de excusas

El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, admite que no ha visto las últimas declaraciones del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, que dice lamentar si alguien se ha sentido ofendido por sus comentarios sobre los países del sur. Pero insiste en que si el ministro de Finanzas holandés en funciones no se excusa es porque cree lo que dijo. Y, en ese caso, según Dastis, “reflejaría una catadura moral que no sé si es compatible con una función que pide aunar voluntades y consensos en lugar de resaltar diferencias que no son más que esterotipos”.

Pese al tono de censura de Dastis, el jefe de la diplomacia española ha eludido este jueves en Bruselas pronunciarse sobre si el Gobierno de Mariano Rajoy pedirá oficialmente la dimisión del socialdemócrata holandés, como ya hizo el miércoles el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y ha achacado las polémicas declaraciones a que el partido socialista (el PvdA) está “en una situación difícil que supongo hace posible que uno pierda los nervios y diga cosas o convenientes”, ha indicado. “Si yo fuera el señor Dijsselbloem me excusaría”, ha zanjado.

MUJERES Y COPAS

La polémica se desató el lunes a raíz de una entrevista concecida por Dijsselbloem al diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. En ella hizo gala de la solidaridad que han mostrado los países del norte con sus socios afectados por la crisis y concluyó diciendo que "uno no puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y luego pedir ayuda". Unas palabras sexistas y reprobables que empezaron a recorrer como la pólvora los pasillos de las instituciones europeas.

Dijsselbloem podría haber rebajado la tensión si hubiera aceptado disculparse a la primera, cuando se lo pidieron varios eurodiputados españoles durante una comparecencia suya el martes en la comisión de asuntos económicos en el Parlamento Europeo. El holandés se negó y la polémica fue creciendo hasta que el miércoles el primer ministro de Portugal pidió su dimisión. Antes ya lo habían hecho el exprimer ministro italiano, Matteo Renzi, o el presidente del Partido Socialista Europeo, familia a la que pertenece el PvdA holandés.

LAMENTO PERO SIN DISCULPAS

Las críticas provenientes de otras formaciones políticas también arreciaron y el máximo responsable de la zona euro tuvo finalmente que saltar a la arena pública. Su gabinete publicó una declaración en la que decía lamentar si había ofendido a alguien y en la que apuntaba a una malinterpretación pero ni una sola palabra en la que se retractara de lo dicho. Algo de lo que tomó muy buena nota su propia familia política en la Eurocámara que el miércoles por la noche secundaba la petición de Lisboa.

“Tras su vergonzosa afirmación imposible de malinterpretar esperábamos una disculpa que no ha llegado. Esto confirma que no es adecuado para el papel. El Eurogrupo se merece un nuevo presidente progresista”, exigió el líder de los socialistas en la Eurocámara,Gianni Pitella, pidiendo su dimisión. El presidente de la Cámara, el conservador Antonio Tajani, no ha ido tan lejos como para pedir la dimisión porque es decisión del político holandés o de los gobiernos, pero también ha arremetido contra una declaración que considera inaceptable. “Un hombre que tiene una responsabilidad tan importante no puede hablar así. Estamos juntos. No hay una guerra del norte contra el sur. Somos todos europeos y nadie puede hablar así de los ciudadanos europeos”, ha advertido entrevistado Tajani en Onda Cero.

El mandato de Dijsselbloem expira en enero de 2018 pero el hundimiento electoral de su partido en las elecciones de mediados de marzo ha puesto en la picota su continuidad al frente del Eurogrupo. El quiere seguir en el puesto y ningún ministro ha pedido lo contrario aunque Luis de Guindos presentó una candidatura en su contra en julio de 2015 cuando el holandés fue avalado para un segundo mandato. Aunque el ministro ha asegurado que "en principio no es candidato", Dastis no ha descartado que el Gobierno pudiera presentarlo si el holandés cae en desgracia. "Lo veremos. Ese puente lo cruzaremos cuando lleguemos", ha dicho este jueves el titular de Exteriores español.