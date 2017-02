Ecuador espera en vilo conocer si es necesario una segunda vuelta en las presidenciales

Los ecuatorianos aguardan en vilo la definición de laselecciones del pasado domingo. Escrutados el 96% de los votos, el presidenciable por Alianza País, Lenín Moreno, está a casi 0,7 puntos de evitar un segundo turno.“La posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. El CNE (Consejo Nacional Electoral) no está para elucubrar con tendencias, sino para declarar resultados finales”, dijo.



Su contrincante, el banquero Guillermo Lasso, ya instaló la idea delfraude electoral y pidió a sus simpatizantes estar vigilantes frente a la CNE. El presidente del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, insinuó que la tendencia de la votación está “claramente establecida” y que el conteo de las actas faltantes no debería afectar los porcentajes. Si eso se termina comprobando en las próximas horas, Moreno y Lasso deberán pelear el 2 de abril por la presidencia. La oposición confía en reunirse detrás del candidato de la fuerza de centro derecha CREO y, de esta manera,poner fin a la orientación política que a lo largo de una década le impuso a Ecuador Rafael Correa.

Pozo insistió no obstante que el CNE no puede proclamar todavía la existencia de una segunda vuelta porque tiene que esperar los resultados completos de todo el país. Hasta que eso no ocurra, en Ecuador se respirará tensión política.

Lasso está convencido de que Moreno no puede ganar en primera vuelta y, si eso ocurriera, es porque no se ha escuchado la voluntad de la sociedad. El banquero ha ganado a la calle y le pidió a los quiteños que gritaran bien fuerte “fuera Correa”.

LOS MILITARES

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, rechazó los actos violentos que atribuyó a sectores de oposición, y le solicitó a los candidatos usar “argumentos”. El Consejo de Generales del Ejército pidió a los ecuatorianos que se respete “sin condición ni presión alguna” el pronunciamiento electoral. “Las FFAA se permiten hacer un llamado a los organismos competentes del Estado a velar por el respeto estricto a la voluntad de nuestros mandantes expresada en las urnas, ya que es deber sagrado de las instituciones nacionales no desconocer la voluntad ciudadana”. El Ejército dijo que observará “que la voluntad del pueblo se garantice al cien por ciento”. Y exigió un “ágil y transparente escrutinio electoral por el bien de la convivencia pacífica”. Los analistas se dividieron en sus interpretaciones. Unos creen que los uniformados tomaron partido por la oposición. Otros intuyen lo contrario.

Moreno, mientras tanto, ya se preparó de alguna manera para aceptar el escrutinio. “Me encanta escuchar a la gente, incluir. Poner el oído al piso”, dijo. Lasso retó a su rival a tener un debate por semana. “Si hay una segunda vuelta, yo dialogaré no debatiré. Entiendo que ha visto muchísimos debates. Es una forma de mentir a la gente… no es racional. Propongo diálogo”, insistió Moreno.

EL CONGRESO PARA EL OFICIALISMO

Por lo pronto, Alianza País se perfila como la fuerza dominante en el Congreso: 67 de los 131 escaños disponibles estarán en manos del actual oficialismo, pero la cifra podría ser mayor. En el Parlamento ecuatoriano hay dos tipos de mayorías. La simple, que se obtiene con el voto favorable de la mitad más uno de los asambleístas presentes, y la mayoría absoluta, con el voto favorable de la mitad más uno de todos los legisladores (menos 70). Alianza País estaría, como mínimo, a tres escaños de garantizarse esa segunda posibilidad, lo que le permitiría reformar y derogar leyes, archivar proyectos tras un solo debate, aprobar tratados internacionales, aceptar la renuncia voluntaria del presidente o solicitar la declaratoria de su incapacidad física o mental y presentar la solicitud para declarar abandono de ese cargo.