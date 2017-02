Explosión en una central nuclear en el norte de Francia

Una exposión ha ocurrido en la central nuclear francesa de Flamanville (en el norte del país) pero las autoridades locales han descartado riesgo de fuga. Sí que ha habido varios heridos, cinco "intoxicados lleves", según las mismas fuentes.

Según el rotativo 'Oest France', la explosion ha ocurrido en la sala de máquinas. Citando a la prefectura, el rotativo añade que no se ha activado el Plan Particular de Intervenciones, puesto no hay ningún riesgo de fuga.

Según los bomberos, la explosión y el incendio han ocurrido" fuera de la zona nuclear" de la central. Un puesto médico avanzado, que puede atender a varias víctimas, ha sido desplazado hasta el recinto, anque ninguno de los heridos está grave, según ha dicho a la agencia France Preese Olivier Marmino, jefe de gabinete del prefecto.

Uno de los dos reactores de la central ha cesado su actividad.