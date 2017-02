La foto de Trump en albornoz da juego en las redes sociales

¿Trump tiene albornoz o no? Esta es una de las últimas polémicas que se han generado en la Casa Blanca. Un nuevo rifirrafe entre el presidente de EEUU y un medio de comunicación, en este caso el 'New York Times', por una información publicada en este diario. En el artículo en cuestión, se explicaban situaciones insólitas, como que los asesores de la Casa Blanca se reunían a oscuras porque no encontraban el interruptor de la luz, y que Trump veía la televisión en albornoz.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, calificó de "mentiras" lo publicado por el 'New York Times' y llegó a afirmar: "No creo que el presidente tenga albornoz. Definitivamente no usa albornoz". Algunos consideraron difícil de creer que un empresario hotelero no tuviera una prenda que es tan común en los hoteles, y no les costó encontrar fotos antiguas de Trump en albornoz.

Donald Trump would never wear a bathrobe. pic.twitter.com/uGo1unhwE6 — John Aravosis (@aravosis) 7 de febrero de 2017

Con tamaño material, solo hizo falta un poco de ingenio y Photoshop para que las redes se llenaran de memes del presidente estadounidense en los entornos más inverosímiles: