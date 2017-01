Francia juzga por corrupción a 'Teodorín', vicepresidente de Guinea Ecuatorial

A Teodoro Nguema Obiang Mangue siempre le ha gustado mostrar de lo que es capaz de hacer con el dinero que ha ido acumulando a lo largo de los últimos años como hijo del presidente de Guinea Ecuatorial,Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979. La excolonia española es un país rico en petróleo, aunque la mayoría de su población, unos 800.000 habitantes, viven con menos de dos dólares al día (1,90 euros).

Pero no ha sido hasta ahora que a 'Teodorín', así se conoce al que desde el pasado mes de junio es el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, le pasa factura su gusto por exhibir la inmensa riqueza que ha amasado y que se ha ido gastando a lo largo de los años. Por primera vez, un dirigente africano va a ser procesado en Europa acusado de haber acumulado un multimillonario patrimonio en Francia gracias al desvío de fondos públicos en su país.



Entre otros bienes, el hijo del presidente ecuatoguineano, de 47 años de edad, posee en Francia una mansión de 4.500 metros cuadrados y 101 habitaciones cerca de los Campos Elíseos con grifos enchapados en oro, valorada en 190 millones de euros. 'Teodorín' compró este palacete -de cuyas paredes cuelgan cuadros de Edgar Degas o Pierre-Auguste Renoir- a través de sociedades pantalla suizas. Para escapar a la justicia, el hijo de Obiang, también conocido en su país como el 'Patrón', lo ha tratado de camuflar como sede diplomática. El abogado querellante, William Bourdon, ha calificado el palacete como "un lugar de depravación".

Y es que como dijo el mayordomo de 'Teodorín' a la justicia, la vida en París del 'Patrón' se reducía a "putas, drogas y alcohol". La justicia francesa estima que la cuenta personal del hijo de Obiang recibió giros por cerca de 110 millones de euros provenientes del erario guineano entre 2004 y 2011, mientras ocupaba el cargo de ministro de Agricultura y Bosques y gestionaba el negocio de la madera, uno de los principales fuentes de ingresos del país, además del petróleo. Un pellizco del dinero que acumula. Hace 15 años un canal de televisión francés emitió un reportaje, en el que participa como protagonista el propio 'Teodorín', que da cuenta del tipo de vida de lujo que llevaba el hijo del presidente ecuatoguineano en París.

EL GUANTE DE MICHAEL JACKSON

No es la primera vez que 'Teodorín' tiene problemas con la justicia de terceros países. En Estados Unidos le han confiscado varios bienes, entre ellos una mansión en Malibú, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. Se conoce también su colección de 17 vehículos de lujo -uno de ellos un Bugatti Veyron valorado en 1,9 millones de euros-, un jet privado y un yate de 47 metros. También es el propietario de varias prendas del fallecido cantante Michael Jackson, entre ellas el guante que lució cuando recibió los premios Grammy en 1983.

El abogado de Teodorín, Emmanuel Marsigny, ha pedido un aplazamiento del juicio por considerar "no razonable" el plazo para la preparación de la defensa. Además, Marsigny se ha quejado de que su cliente "no ha sido citado regularmente", ya que el tribunal envió la citación a su propio bufete y no a Malabo, que es donde reside el encausado. En todo caso, Marsigny ha advertido que 'Teodorín' no estará presente en este juicio, que inicialmente debería prolongarse durante varias sesiones hasta el próximo día 12.

Las pesquisas contra el actual vicepresidente de Guinea Ecuatorial se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la oenegé Transparency International, que le acusó de haber abusado de su posición para enriquecerse personalmente.

El abogado defensor Marsigny asegura que 'Teodorín' ganó el dinero de su fortuna personal de forma legal en su país, que la justicia francesa no está autorizada para conducir esta causa y denuncia lo que considera una “injerencia”.