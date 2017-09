¿Hasta dónde está Corea del Norte dispuesta a llegar?

¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar el líder norcoreano Kim Jong-un en su juego del gato y el ratón con EEUU y con sus vecinos, Corea del Sur y Japón? Nadie tiene la bola de cristal pero no faltan analistas dispuestos a hacer conjeturas razonadas. Uno de los más destacados es Cheong Seong-Chang, director del departamento de Estudios sobre la Estrategia de Unificación en el Instituto Sejong de Corea del Sur. Es también miembro del Comité Asesor de Políticas del Ministerio de Unificación coreano. Este martes ha participado en una mesa redonda en Barcelona, organizada por Casa Àsia.

Cheong considera que, a pesar de haber realizado seis pruebas nucleares, del lanzamiento de misiles, de su política agresiva y provocativa y de sus amenazas "es muy poco probable" que Kim se atreva a atacar la isla de Guam, posesión de EEUU en el Pacífico. "La posibilidad de que esto ocurra es muy baja", ha señalado, en primer lugar porque "los misiles norcoreanos no son muy fiables, no tienen buena precisión", pero sobre todo porque sabe que una acción así "provocaría una guerra total con EEUU". Además, previsiblemente EEUU interceptaría todos los misiles que lanzara Pionyang, lo que probaría que dichos misiles no constituyen una amenaza para EEUU. Por supuesto, si Washington no interceptara todos los misiles la credibilidad de las capacidades de defensa estadounidense se vería muy afectada.

Intervención muy peligrosa

Cheong cree que la tensión militar en la península coreana se incrementará pero que la probabilidad de una guerra en la región "es también muy baja" porque el régimen norcoreano "no tiene la capacidad de sostener un conflicto armado prolongado y se colapsaría". EEUU sería capaz de liquidar al liderazgo norcoreano, incluido a Kim Jong-un, en una operación relámpago. Pero una intervención de EEUU en este sentido sería muy peligrosa para sus aliados, ya que tanto Corea del Sur como Japón tendrían muchas víctimas.

Consciente, pues, de que EEUU no puede atacar Corea del Norte, el analista del Instituto Sejong cree que Kim Jong-un seguirá lanzado misiles y probando los denominados ICBM (misiles balísticos intercontinentales, por sus siglas en inglés), o sea los de largo alcance. La cuestión clave es si el régimen norcoreano logrará esta capacidad y desplegará este tipo de misiles. Cheong cree que en uno o dos años Pionyang podría tener dicha capacidad. Según el analista, el régimen norcoreano actuaría entonces de una forma mucho más agresiva con Corea del Sur, país que no tiene armas nucleares, y el riesgo de una guerra sería entonces real.

Cheong cree que las sanciones que la ONU ha impuesto hasta ahora a Corea del Norte son insuficientes y aboga por un embargo total del petróleo que dañaría a la economía norcoreana y obligaría a Kim Jong-un a buscar un compromiso con la comunidad internacional. En este sentido, valora como "un paso positivo" que China haya aceptado reducir en un 30% su suministro de petróleo a Corea del Norte. El analista surcoreano reconoce que Kim Jong-un "ha consolidado totalmente su poder" --"el 60% de la población le apoya"-- pero que la fidelidad de los cuadros del régimen podría deteriorarse si la economía se viera realmente afectada. Pero Cheong cree que si China no usa su influencia sobre Corea del Norte y tampoco acepta un embargo petrolero total, "Corea del Sur tendrá que reforzar su capacidad militar" y eso incluye "desarrollar armas nucleares".