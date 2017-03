Holanda, primer asalto ultra en Europa

Es un país pequeño que no suele generar demasiado interés internacional, pero esta vez es diferente. Tras el cisma político y moral que supuso para Europala victoria del 'brexit' y la de Donald Trump en Estados Unidos, las elecciones de Holanda han pasado a ser el primer centro de atención en este agitado año electoral europeo. Las encuestas, que auguran un batalla entre el partido liberal-conservador (VVD) del primer ministro Mark Ruttey la ultraderecha islamófoba (PVV) capitaneada por el controvertido Geert Wilders, dejan claro que los comicios de este miércoles son otro nuevo test para calibrar el creciente éxito del nacionalismo xenófobo en el continente.

Wilders no podrá gobernar. Con 13 partidos que probablemente entrarán en el Parlamento y seis de ellos con más del 10% de los votos, la fragmentación política de los Países Bajos es única en Europa. Las principales formaciones han descartado cualquier tipo de acuerdo con el PVV, formando así un cordón sanitario que impida su acceso directo al poder. En el 2010 Rutte y Wilders gobernaron de la mano, pero el Ejecutivo se hundió dos años después debido a las críticas del líder racista. "No habrá pacto. Su relación es alérgica y queda claro que Wilders solo busca su beneficio aunque eso vaya en contra del país", comenta a EL PERIÓDICO una alta fuente del Gobierno.

La irrupción a última hora de la crisis diplomática con Turquía añade más leña a unas elecciones ya tensas. A pesar de que Wilders ha intentado sacar rédito al juego de provocaciones e insultos entre La Haya y Ankara adoptando un discurso aún más extremo, Rutte parece salir beneficiado del cara a cara dialéctico con Erdogan. Según las últimas encuestas, el PVV se deshincha hasta el 13%, un poco más lejos del 19% estimado para el VVD, y queda relegado a la tercera posición .La atomización de la cámara forzará al primer ministro a formar una coalición de cuatro o cinco partidos para obtener los 76 escaños necesarios. Verdes (GL), cristianodemócratas (CDA) y liberales (D66) tendrán mucho que decir.

